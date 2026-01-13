Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный вылет ПСЖ из Кубка Франции: что сказал Энрике после матча
Франция
Сенсационный вылет ПСЖ из Кубка Франции: что сказал Энрике после матча

Тренер отреагировал на поражение

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал оценку неожиданному вылету своей команды из Кубка Франции после поражения от «Парижа» (0:1) на стадии 1/16 финала.

«Полагаю, итог этой встречи подвести несложно. Противостояние выдалось напряженным, но мы действовали на высоком уровне. Команда качественно справилась со своими задачами и полностью контролировала ход матча.

Однако в футболе решающее значение имеют голы: оппоненты реализовали свой момент, а нам это не удалось. Такова специфика игры. Я удовлетворен как коллективными действиями, так и отдачей каждого футболиста в отдельности.

Результат кажется несправедливым, но нам придется с ним смириться. Желаю «Парижу» дальнейших успехов, при этом я доволен качеством игры своих подопечных», – цитирует специалиста издание Le Parisien.

Отметим, что парижане удерживают статус действующих триумфаторов турнира. В решающем матче прошлого сезона коллектив Луиса Энрике уверенно обыграл «Реймс» со счетом 3:0.

Луис Энрике ПСЖ Кубок Франции по футболу Париж
Михаил Олексиенко Источник: Le Parisien
