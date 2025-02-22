Кривбасс – Верес – 0:3. Видео голов и обзор матча УПЛ
Верес и Кривбасс играют в 18 туре УПЛ
Криворожский «Кривбасс» играет против ровенского «Вереса» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.
Счет в матче открыли футболисты «волков». После досадной ошибки голкипера криворожской команды Владимира Маханькова гол забил Владислав Шарай, закатив мяч в пустые ворота.
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Уже к концу первой половины игры подопечные Шандрука удвоили преимущество. Николай Гайдучик отличился в воротах Владимира Маханькова после шикарной передачи Владислава Шарая.
Во втором тайме подопечные Олега Шандрука довели счет до разгромного. Валерий Кучеров навесил в штрафную «Кривбасса», где самым ловким оказался Игорь Харатин, забивший дебютный гол за ровенчан.
ВИДЕО. Владислав Шарай открыл счет после ошибки голкипера Кривбасса.
ВИДЕО. Шикарное сочетание. Вереск удвоил преимущество в матче против Кривбасса.
ВИДЕО. Харатин забил дебютный матч за Верес, шокировав Вернидуба.
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