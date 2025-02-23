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Премьер-лига
Кривбасс
22.02.2025 13:00 – FT 0 : 3
Верес
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 09:22 |
380
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Не буду искать виновных, но три мяча – детские ошибки»

Наставник «Кривбасса» прокомментировал поражение в матче УПЛ

23 февраля 2025, 09:22 |
380
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Не буду искать виновных, но три мяча – детские ошибки»
УПЛ. Кривбасс – Верес

22 февраля в матче 18-го тура УПЛ встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Верес» (Ровно). Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Наставник криворожского клуба Юрий Вернидуб поделился мнением об этом противостоянии:

– В первую очередь, я хочу поздравить город Ровно и команду «Верес» с победой. Они действительно этого заслуживали сегодня. Были видны желания и заряд, с которым они вышли на поле. Мы же вышли играть немного в другой футбол – академический. Этот футбол в весенней части не пройдет. Я думаю, в первую очередь это моя ошибка. Не буду искать виновных среди футболистов, ведь есть главный тренер. Когда проигрывает команда – всегда виноват главный тренер, а когда команда выигрывает – выигрывает команда. Надо проанализировать игру, а потом уже что-то комментировать. Все три мяча – детские ошибки, особенно первый и второй.

– Как считаете, те замены, которые вы произвели, были ли они реализованы в плюс?

– Нет, они ничего не изменили. Что есть, то есть.

– Повлияло ли на результат перенос игры из Кривого Рога в Ровно? Было бы что-нибудь по-другому?

– Мы должны быть к этому готовы. Быть готовы играть в любом городе. Если хотим достигать каких-то целей и занять место не ниже третьего – надо бороться. У нас был хороший шанс, но мы его не использовали. Будем анализировать произошедшее, чтобы таких игр больше не было.

– Возможно, «Верес» сегодня был больше заряжен на результат? Не было ли у вас страха перед соперником?

– Какой может быть страх. Мы очень хорошо изучили команду «Верес», полностью разобрали и знали, как они будут действовать, особенно дома при своих зрителях. Играют по схеме 4-4-2 с прессингом. Затем они перестраиваются в 4-2-4. Второй мяч – это наша ошибка. Я говорил, что нельзя, выходит от наших ворот, делать передачу в центр поля, потому что они ждут этого момента. Линия защиты у «Вереса» играет очень «высоко».

У нас есть быстрые фланги – Микитишин, Соса, поэтому у нас были шансы до первой ошибки. Дибанго хорошо сыграл, ваш Кожухарь выручил команду, потом Микитишин не забил, вышел один на один. Второй мяч – полностью заслуга «Вереса», они поймали нас в свою ловушку, хотя мы разобрали все и знали, что этого делать не нужно. Нового я ничего не увидел. Единственное, я думал, что в составе будет Степанюк. Если есть страх – футболисты вообще не должны играть и тренироваться.

– Ваше отношение как тренера к столь раннему старту чемпионата? Мороз, поля не готовы.

– Для этого есть УАФ и УПЛ. Там есть руководители, которые об этом думают и делают все. Не хочу об этом говорить и искать виновных. Не только у нас такая беда. Я вот читал, что «Карпаты» тоже будут играть домашний матч в Житомире. Это зимний футбол и кто будет лучше подготовлен к нему, тот и будет побеждать.

– Не считаете ли, что сегодня арбитр трактовал плюс-минус одинаковые эпизоды по-разному?

– За судейство было многое сказано и сделано. Я посмотрел интервью Копиевского – там все сказано. Знаю этого арбитра, видел, как он судил, у него было очень много ошибок. Пусть они разбираются, для этого есть определенная этика честной игры. Сегодня не увидел каких-то супермоментов, которые сыграли большую роль и дали повод говорить о судействе. Все нормально, двигаемся дальше.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Кривбасс - Верес Юрий Вернидуб пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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