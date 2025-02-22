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Премьер-лига
Кривбасс
22.02.2025 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 01:31 |
13
0

Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

22 февраля 2025, 01:31 |
13
0
Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 22-го лютого, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команда Юрия Вернидуба аккурат перед уходом на зимний перерыв набрала уж очень неплохие кондиции и теперь грозится навязать борьбу за зону еврокубков. Но первый матч в 2025 году «Кривбасс» проведет не дома, как планировалось, а в Ровно. Причина проста – в Кривом Роге нынче экстремально низкие температуры, поэтому поле для игры просто не было возможности подготовить. Для «Вереса» это будет шанс взять реванш за домашнее поражение в первом круге (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
22 февраля 2025 -
13:00
Верес
Победа хозяев 2.25 Сделать ставку
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Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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