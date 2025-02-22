Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс

Украинская Премьер-лига вернулась на наши телеэкраны накануне матчем ковалевского «Колоса» и одесского «Черноморца», однако не всем командам повезло настолько же, насколько коллективу Александра Поздеева, который свой домашний матч играл при родных трибунах. Криворожский «Кривбасс», например, из-за сложных погодных условий в регионе так и не смог подготовить надлежащего качества газон на стадионе «Горняк», поэтому был лишь номинальным хозяином игры против ровенского «Вереса» на «Авангарде».

И эти условия оказались для команды Юрия Вернидуба крайне негостеприимными. Уже по ходу первого тайма «красно-белые» уступали по счету в два мяча, потому что дважды ошибались на своей половине, за что соперники их мгновенно наказывали. Сначала ошибся вратарь Маханьков на 28 минуте, когда не забрал заброс из глубины на границе собственной штрафной, чем успешно воспользовался Шарай. А затем «Кривбасс» под занавес тайма неудачно построил выход в позиционную атаку, за что получил выпад от Кучерова и Гайдучика на правом краю штрафной.

При этом номинальные хозяева явно не отсиживались в защите - попадание мяча в перекладину от перчаток Кожухаря мы зафиксировали во время удара от Дибанго еще до первого гола ровенчан, а затем и Микитишин примерно с такой же позиции на левом фланге штрафной промахнулся мимо дальней штанги. В итоге, «Кривбасс» даже по количеству ударов превзошел соперников, которые били вообще при любом удобном случае, но на счет это влияния никакого не имело.

Во второй половине игры команда Вернидуба явно вдохновилась разговором с главным тренером, потому что продолжала атаковать даже тогда, когда пропустила в третий раз под занавес игры. Да, спастись номинальным хозяевам в этой встрече так и не получилось, потому что соперники этого сделать не позволили, да и все наиболее острые моменты «Кривбасса» в итоге завершались лишь ударами у Кожухаря. «Верес» зато пытался прибить оппонентов во время контратак, но забил в итоге после стандарта. Харатин отметил свой первый матч за клуб таким образом.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» будет играть на своей арене «гостевой» матч против петровского «Ингульца», а ривненский «Верес» дома будет играть с ковалевским «Колосом».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Мендоза – 6,0, Лунев – 6,0, Задерака – 6,0, Кожушко – б/о, Каменский – б/о.

«Верес» (замены): Луан – 6,0, Клец – б/о, Смиян – б/о, Баран – б/о.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Кривбасс» – «Верес» - 0:3

Голы: Шарай, 28, Гайдучик, 40, Харатин, 72

Предупреждения: Илич, 45, Бандейра, 52, Д. Кузик, 61 – Кучеров, 51, Куция, 70

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Романчук, Понедельник, Бандейра (Задерака, 56) – Илич – Микитишин (Кожушко, 73), Аморозо (Лунев, 46), Я. Шевченко (Мендоза, 46), Д. Кузык – Соса (Каменский, 83).

«Верес»: Кожухарь – Е. Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция – Харатин, Кучеров (Баран, 88) – Дахновский (Смиян, 88), Шарай (Клец, 80) – Гайдучик, Годя (Луан, 62).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 11 (6) – 15 (4)

Угловые: 9 – 3

Оффсайды: 0 – 1.

КРИВБАСС - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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