Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 14:56 | Обновлено 22 февраля 2025, 15:29
2015
20

Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс

Команда Вернидуба давно не пропускала аж трижды в чемпионате

22 февраля 2025, 14:56 | Обновлено 22 февраля 2025, 15:29
2015
20
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
ФК Кривбасс

Украинская Премьер-лига вернулась на наши телеэкраны накануне матчем ковалевского «Колоса» и одесского «Черноморца», однако не всем командам повезло настолько же, насколько коллективу Александра Поздеева, который свой домашний матч играл при родных трибунах. Криворожский «Кривбасс», например, из-за сложных погодных условий в регионе так и не смог подготовить надлежащего качества газон на стадионе «Горняк», поэтому был лишь номинальным хозяином игры против ровенского «Вереса» на «Авангарде».

И эти условия оказались для команды Юрия Вернидуба крайне негостеприимными. Уже по ходу первого тайма «красно-белые» уступали по счету в два мяча, потому что дважды ошибались на своей половине, за что соперники их мгновенно наказывали. Сначала ошибся вратарь Маханьков на 28 минуте, когда не забрал заброс из глубины на границе собственной штрафной, чем успешно воспользовался Шарай. А затем «Кривбасс» под занавес тайма неудачно построил выход в позиционную атаку, за что получил выпад от Кучерова и Гайдучика на правом краю штрафной.

При этом номинальные хозяева явно не отсиживались в защите - попадание мяча в перекладину от перчаток Кожухаря мы зафиксировали во время удара от Дибанго еще до первого гола ровенчан, а затем и Микитишин примерно с такой же позиции на левом фланге штрафной промахнулся мимо дальней штанги. В итоге, «Кривбасс» даже по количеству ударов превзошел соперников, которые били вообще при любом удобном случае, но на счет это влияния никакого не имело.

Во второй половине игры команда Вернидуба явно вдохновилась разговором с главным тренером, потому что продолжала атаковать даже тогда, когда пропустила в третий раз под занавес игры. Да, спастись номинальным хозяевам в этой встрече так и не получилось, потому что соперники этого сделать не позволили, да и все наиболее острые моменты «Кривбасса» в итоге завершались лишь ударами у Кожухаря. «Верес» зато пытался прибить оппонентов во время контратак, но забил в итоге после стандарта. Харатин отметил свой первый матч за клуб таким образом.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» будет играть на своей арене «гостевой» матч против петровского «Ингульца», а ривненский «Верес» дома будет играть с ковалевским «Колосом».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Мендоза – 6,0, Лунев – 6,0, Задерака – 6,0, Кожушко – б/о, Каменский – б/о.

«Верес» (замены): Луан – 6,0, Клец – б/о, Смиян – б/о, Баран – б/о.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Кривбасс» – «Верес» - 0:3

Голы: Шарай, 28, Гайдучик, 40, Харатин, 72

Предупреждения: Илич, 45, Бандейра, 52, Д. Кузик, 61 – Кучеров, 51, Куция, 70

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Романчук, Понедельник, Бандейра (Задерака, 56) – Илич – Микитишин (Кожушко, 73), Аморозо (Лунев, 46), Я. Шевченко (Мендоза, 46), Д. Кузык – Соса (Каменский, 83).

«Верес»: Кожухарь – Е. Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция – Харатин, Кучеров (Баран, 88) – Дахновский (Смиян, 88), Шарай (Клец, 80) – Гайдучик, Годя (Луан, 62).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 11 (6) – 15 (4)
Угловые: 9 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

КРИВБАСС - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -1°C

По теме:
Кривбасс – Верес – 0:3. Видео голов и обзор матча УПЛ
На защитника Колоса, воспитанника Динамо, претендует Металлист 1925
Дебют новичков Ашура. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Полесье
Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Бокс | 21 февраля 2025, 20:37 0
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера

Александр и в дальнейшем хочет боя с Дюбуа

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22 февраля 2025, 09:49 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 21.02.2025, 20:42
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Бокс | 22.02.2025, 09:24
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Кабайел против Чжилея – бой, в котором фаворитом может быть каждый
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 22.02.2025, 14:20
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Frank Piter
Кривбасс помойка
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Заголовок : "Домашні стіни допомогли". Допомогли що? Пропустити 3 м'ячі і програти!?? Чи автори 100000000-й раз туплять!?🤣🤣
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ГРОМ РВЁТ НЕБО, ТРЯСЁТСЯ ЗАЛ!БОЯРА РЕКОЙ, ДЫМ ДО ПОТОЛКА!КРОТО-БОТЫ ГУЛЯЮТ, ОГОНЬ В ГЛАЗАХ,ТРЕТЬЕ? НЕ ВАЖНО! ПРАЗДНИК В РУКАХ!
Ответить
0
Олег Мандрівник
Кривбасс из гонки выпал
Ответить
-1
C.Пеклов
Верес молодці!Другий гол-шедевр!Грошовита команда президента побита!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
FC_Shakhtar1936
Жаль Кривбасс...
Ответить
-1
vitalikss86
Цікаво а все таки перший гол за правилами ? Не можна ж вибивати мʼяч із рук голкіпера! Наприклад коли удар дальній і добивають , там треба щоб мʼяч відскочив від рук , якщо в руках там навіть штрафний поставлять у бік атакуючої команди або можуть і картку за атаку на голкіпера…тобто чепати мʼяча якщо він у голкіпера - неможна же! Чи як? Яка думка ? 
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
DonetskCity_Love_Rybakinu
💔Висловлюємо підтримку від вугільних◼️◼️◼️ гірників - рудним гірникам❗🔺🔺🔺
На старті сезону Кривбас також влітав 0-3 Карпати. Але потім зібрався. Це лише перший весняний матч, криворіжці ще знайдуть свою гру! Вернидуб - великий тренер! Донецьк з вами!
.
(якщо що, це позначення вугілля◼️ і залізної руди🔺 в географічних атласах)
Ответить
-4
KARPATY_LVIV
Візьмемо цю гру як зразок.
Так само порвемо дірочки завтра й без того дірявій суркісні! 
Будем Дірочку їбати❗
Вболівати за Карпати❗
Ответить
-8
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
22.02.2025, 06:45 5
Бокс
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 10
Футбол
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
21.02.2025, 14:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем