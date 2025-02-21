В 18-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в субботу, 22 февраля, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Верес» из Ровно. Хозяева поля подходят к матчу на 4-й позиции в турнирной таблице, гости идут 9-ми.

Кривбасс

Первую часть нынешнего сезона «Кривбасс» завершил серией из четырех побед кряду. Обыграв поочередно «Оболонь» (1:0), «Полесье» (3:1), «Черноморец» (3:1) и «Карпаты» (2:0), он довел свой очковый багаж до 31 пункта и зимовал с ним вслед за «Динамо», «Александрией» и «Шахтером».

Во время зимней паузы подопечные Юрия Вернидуба провели 11 контрольных матчей. В них они одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения. «Кривбасс» в спаррингах набрал 52,4% условных очков. По всей УПЛ это 9-й результат.

После летне-осенней части кампании из «Кривбасс» ушли защитник Тимур Стецьков, хавбеки Джихад Бизимана и Клим Приходько, в ЛНЗ решил продолжить свою карьеру Александр Драмбаев, нападающий Денис Устименко вернулся в «Оболонь», у которой он был арендован, Жан По получил статус свободного агента.

Пополнили состав команды полузащитник из Венесуэлы Глейкер Мендоза и его коллега по амплуа из Нигерии Фердинанд Икенна. Также в «Кривбасс» вернулся из «Ингульца» защитник Владимир Виливальд.

Верес

Ровенский «Верес» закрыл первую часть сезона 2024/2025 в УПЛ двумя поражениями, проиграв «Карпатам» (0:5) и «Динамо» (0:1). Обе встречи подопечные Олега Шундрука провели на выезде.

При подготовке к новой кампании ровенчане провели 8 контрольных встреч. В них было одержано 2 победы, 2 раза была зафиксирована ничья, а 4 поединка «Верес» проиграл. «Улов» команды из Ровно в зимних спаррингах составил 33,3% от возможных очков — это третий снизу по всей лиге показатель. Хуже с условными набранными очками зимой было только у «Колоса» (29,6%) и ЛНЗ (19%).

После первой части сезона «Верес» подписал защитника Игоря Харатина, который до этого играл за «Колос». Из Ровно в поиске лучшей доли уехали Вадим Ющишин, Евгений Морозко, Александр Мельник, Денис Свитюха, Яго Сикейра, который стал игроком латвийской «Риги», и Марко Мрвальевич, перешедший в ЛКС Лодзь.

Статистика встреч

Всего на официальном уровне «Кривбасс» и «Верес» провели между собой 11 матчей. На счету криворожцев 6 побед, у ровенчан – две, три матча завершились вничью, мячи 7:6 – в пользу «Кривбасса».

На поле криворожского коллектива было зафиксировано три его победы, а также одна ничья и одна победа «Вереса», мячи 5:3 в пользу «Кривбасса».

Сейчас победная серия «Кривбасса» во встречах с «Вересом» насчитывает в УПЛ четыре поединка.

Прогноз на противостояние

«Кривбасс» в нынешнем чемпионате проиграл на своем поле только один раз — 28 сентября он со счетом 0:1 потерпел поражение от «Александрии». После этого подопечные Вернидуба одержали на «Горняке» 3 победы и один раз довольствовались ничьей.

«Верес» вне родного Ровно в УПЛ 2024/2025 добился двух побед и 2 раза сыграл вничью при трех поражениях. В двух последних гостевых поединках подопечные Шандрука проиграли («Карпаты» – 0:5, «Динамо» – 0:1).

Судя по всему, команды продолжат свои серии, то есть «Кривбасс» сможет вновь не проиграть, а «Верес», вряд ли, выиграет. Ко всему, у команды из Ровно могут быть проблемы с голами, а значит, это облегчит криворожцам задачу по достижению победы.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков – Понедельник, Романчук, Дибанго, Илич, Кузык, Икенна, Мендоза, Задерака, Соса, Твердохлеб.

«Верес»: Кожухар – Протасевич, Харатин, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Шарай, Клец, Дахновский, Гайдучик, Годя.