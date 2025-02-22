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  4. Дебют новичков Ашура. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Полесье
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 15:11 |
688
0

Дебют новичков Ашура. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Полесье

Команды сыграют в субботу, 22 февраля

22 февраля 2025, 15:11 |
688
0
Дебют новичков Ашура. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Полесье
ФК Полесье. Ингулец – Полесье

В 18-м туре Украинской Премьер-лиги Ингулец сыграет номинально домашний матч против житомирского «Полесья», который состоится в Житомире.

Василий Кобин и Имад Ашур определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. В составе «волков» дебютирует сразу несколько новичков.

В нынешнем сезоне Полесье занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Матч Ингулец – Полесье состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

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Ингулец Полесье Житомир Украинская Премьер-лига стартовые составы Ингулец - Полесье чемпионат Украины по футболу Василий Кобин Имад Ашур
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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