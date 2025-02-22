Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 15:11 |
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Дебют новичков Ашура. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Полесье
Команды сыграют в субботу, 22 февраля
22 февраля 2025, 15:11 |
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В 18-м туре Украинской Премьер-лиги Ингулец сыграет номинально домашний матч против житомирского «Полесья», который состоится в Житомире.
Василий Кобин и Имад Ашур определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. В составе «волков» дебютирует сразу несколько новичков.
В нынешнем сезоне Полесье занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Матч Ингулец – Полесье состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
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