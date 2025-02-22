Дебют новичков Ашура. Известны стартовые составы на матч Ингулец – Полесье

В 18-м туре Украинской Премьер-лиги Ингулец сыграет номинально домашний матч против житомирского «Полесья», который состоится в Житомире.

Василий Кобин и Имад Ашур определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. В составе «волков» дебютирует сразу несколько новичков.

В нынешнем сезоне Полесье занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Матч Ингулец – Полесье состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.