Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 12:40 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:47
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Ингулец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
22 февраля 2025, 12:40 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:47
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22 февраля продолжится первый тура УПЛ после возобновления чемпионата, а аутсайдер Ингулец примет Полесье, которое значительно укрепилось во время зимнего трансферного окна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч начнется в 15:30.
Ингулец находится на последнем месте с 9 очками, Полесье идет 5-м с 27 пунктами.
Ингулец – Полесье. Начало в 15:30
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