22 февраля продолжится первый тура УПЛ после возобновления чемпионата, а аутсайдер Ингулец примет Полесье, которое значительно укрепилось во время зимнего трансферного окна.

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Матч начнется в 15:30.

Ингулец находится на последнем месте с 9 очками, Полесье идет 5-м с 27 пунктами.

Ингулец – Полесье. Начало в 15:30