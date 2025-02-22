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Премьер-лига
Ингулец
22.02.2025 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:40 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:47
271
0

Ингулец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

22 февраля 2025, 12:40 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:47
271
0
Ингулец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

22 февраля продолжится первый тура УПЛ после возобновления чемпионата, а аутсайдер Ингулец примет Полесье, которое значительно укрепилось во время зимнего трансферного окна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 15:30.

Ингулец находится на последнем месте с 9 очками, Полесье идет 5-м с 27 пунктами.

Ингулец – Полесье. Начало в 15:30

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Ингулец Полесье Житомир Ингулец - Полесье Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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