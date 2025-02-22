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  4. ВИДЕО. Фанаты Реала обвиняют Гвардиолу в неуважении. Что произошло?
Лига чемпионов
22 февраля 2025, 05:50 |
682
1

ВИДЕО. Фанаты Реала обвиняют Гвардиолу в неуважении. Что произошло?

Пеп наступил на эмблему сливочных после завершения матча Лиги чемпионов на Бернабеу

22 февраля 2025, 05:50 |
682
1
ВИДЕО. Фанаты Реала обвиняют Гвардиолу в неуважении. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Болельщики мадридского Реала обвиняют именитого испанского специалиста Пепа Гвардиолу в неуважении к их любимому клубу.

Фанаты сливочных в социальных сетях выразили недовольство поступком тренера Манчестер Сити. Жузеп наступил на эмблему столичного гранда Испании после завершения матча Лиги чемпионов, который прошел на Сантьяго Бернабеу.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

19 февраля Реал выбил Ман Сити из еврокубка на стадии 1/16 финала, обыграв горожан во второй игре со счетом 3:1 [первый поединок – 3:2].

Следующим соперником подопечных Карло Анчелотти в ЛЧ будет мадридский Атлетико.

ВИДЕО. Фанаты Реала обвиняются Гвардиолу в неуважении. Что произошло?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
А треба було перестрибнути?
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