ВИДЕО. Фанаты Реала обвиняют Гвардиолу в неуважении. Что произошло?
Пеп наступил на эмблему сливочных после завершения матча Лиги чемпионов на Бернабеу
Болельщики мадридского Реала обвиняют именитого испанского специалиста Пепа Гвардиолу в неуважении к их любимому клубу.
Фанаты сливочных в социальных сетях выразили недовольство поступком тренера Манчестер Сити. Жузеп наступил на эмблему столичного гранда Испании после завершения матча Лиги чемпионов, который прошел на Сантьяго Бернабеу.
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19 февраля Реал выбил Ман Сити из еврокубка на стадии 1/16 финала, обыграв горожан во второй игре со счетом 3:1 [первый поединок – 3:2].
Следующим соперником подопечных Карло Анчелотти в ЛЧ будет мадридский Атлетико.
ВИДЕО. Фанаты Реала обвиняются Гвардиолу в неуважении. Что произошло?
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