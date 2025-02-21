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  4. Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
21 февраля 2025, 20:42 |
4853
13

Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии

Георгий ежегодно будет получать 1.53 миллиона евро

21 февраля 2025, 20:42 |
4853
13
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Зимой 2025 года украинский вратарь Георгий Бущан оформил трансфер из киевского «Динамо» в саудовский «Аль-Шабаб».

«Бело-синие» получили за этот переход 3 миллиона евро, а сам игрок подписал контракт с новым клубом на 3 года, но его зарплата долгое время оставалась неизвестной.

Недавно издание Capology рассекретило эту информацию. Так, по информации источника, Георгий Бущан в Саудовской Аравии ежегодно будет зарабатывать 1.53 миллиона евро, следовательно за весь трехлетний контракт украинец может получить 4.59 миллиона.

Стоит отметить, что, в отличие от большинства стран мира, в Саудовской Аравии футболистам не нужно платить налоги, следовательно вся прописанная в контракте сумма уже является «чистой».

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу зарплаты финансы
Дмитрий Вус Источник: Capology
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Комментарии 13
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AK.228
Видимо раза в три больше чем в динамо 
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-5
FC_Shakhtar1936
Пока бущ шикует у саудитов, простые украинцы тем временем голодают и сидят словно в клетке
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-9
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