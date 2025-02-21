Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии

Зимой 2025 года украинский вратарь Георгий Бущан оформил трансфер из киевского «Динамо» в саудовский «Аль-Шабаб».

«Бело-синие» получили за этот переход 3 миллиона евро, а сам игрок подписал контракт с новым клубом на 3 года, но его зарплата долгое время оставалась неизвестной.

Недавно издание Capology рассекретило эту информацию. Так, по информации источника, Георгий Бущан в Саудовской Аравии ежегодно будет зарабатывать 1.53 миллиона евро, следовательно за весь трехлетний контракт украинец может получить 4.59 миллиона.

Стоит отметить, что, в отличие от большинства стран мира, в Саудовской Аравии футболистам не нужно платить налоги, следовательно вся прописанная в контракте сумма уже является «чистой».