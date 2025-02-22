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Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 14:24 | Обновлено 22 февраля 2025, 14:28
110
0

Буковина проводит спарринг с ФК Вильхивцы. Стартовые составы

«Буковина» играет второй контрольный матч за день

22 февраля 2025, 14:24 | Обновлено 22 февраля 2025, 14:28
110
0
Буковина проводит спарринг с ФК Вильхивцы. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» ко второй части сезона готовится на Закарпатье. В субботу, 22 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка. В первом из них «Буковина» встретилась с «Минаем». Игра закончилась уверенной победой «Буковины» со счетом 5:1.

Вторым соперником «Буковины» стал ФК «Вильхивцы». По итогам летне-осенней части текущего сезона дебютанты Второй лиги финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице. В составе ФК «Вильхивцы» достаточно опытных исполнителей. Это экс-игроки «Вереса» Дмитрий Немчанинов, Сергей Панасенко, Сергей Шестаков, воспитанник «Ворсклы» Давид Гумметов и большое количество молодых футболистов, которые воспитывались в академиях «Металлиста», «Карпат», «Днепра».

«Буковина» также встречалась в контрольном матче с ФК «Вильхивцы» летом 2024 года и одержала победу со счетом 3:0.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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