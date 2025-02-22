Буковина проводит спарринг с ФК Вильхивцы. Стартовые составы

«Буковина» ко второй части сезона готовится на Закарпатье. В субботу, 22 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка. В первом из них «Буковина» встретилась с «Минаем». Игра закончилась уверенной победой «Буковины» со счетом 5:1.

Вторым соперником «Буковины» стал ФК «Вильхивцы». По итогам летне-осенней части текущего сезона дебютанты Второй лиги финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице. В составе ФК «Вильхивцы» достаточно опытных исполнителей. Это экс-игроки «Вереса» Дмитрий Немчанинов, Сергей Панасенко, Сергей Шестаков, воспитанник «Ворсклы» Давид Гумметов и большое количество молодых футболистов, которые воспитывались в академиях «Металлиста», «Карпат», «Днепра».

«Буковина» также встречалась в контрольном матче с ФК «Вильхивцы» летом 2024 года и одержала победу со счетом 3:0.