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Вильхивцы
22.02.2025 15:00 – FT 0 : 1
Буковина
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Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 20:22 |
98
0

Минимальная победа. Буковина выиграла в контрольном матче с ФК Вильхивцы

«Буковина» выиграла два матча за день

22 февраля 2025, 20:22 |
98
0
Минимальная победа. Буковина выиграла в контрольном матче с ФК Вильхивцы
ФК Буковина

«Буковина» ко второй части сезона готовится на Закарпатье. В субботу, 22 февраля, команда сыграла два контрольных поединка. В первом из них «Буковина» встретилась с «Минаем». Игра закончилась уверенной победой «Буковины» со счетом 5:1.

Вторым соперником «Буковины» стал ФК «Вильхивцы». По итогам летне-осенней части текущего сезона дебютанты Второй лиги финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Поединок начался активно, но затем темп игры упал. «Буковина» играла первым номером, соперник старался действовать на контратаках. Подопечные Григория Чурилова вышли вперед на 21-й минуте. Миксим Лопыренок со своей половины поля отдал передачу на Максима гирного и тот ударом с угла штрафной отправил мяч в сетку. Этот гол остался единственным в матче.

Контрольный матч. 22 февраля

«Буковина» – ФК «Вильхивцы» – 1:0

Гол: Гирный (21)

«Буковина»: Пономаренко, Солдат (Шинкаренко, 32), Лопыренок (Дудник, 32), Безуглый (Прокопчук, 32), Рудавский (Морговский, 32), Кольцов (Буско, 32, Филипчук, 46), Тищенко (Хамелюк, 3), Плакса (Глущук, 32), Бодня (Стецюра, 32, Орлов, 62), Гирный (Гончарук, 32, Илика, 62), Бойчук (Андрейчук, 32).

Запасные: Фуркало, Погорилый.

ФК «Вильхивцы» (стартовый состав): Киктенко, Базаров, Бабков, Басовский, ИНП (игрок на просмотре), Вагин, Тарасов, Глагола, Дебич, Тимошенко, Шестаков.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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