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  4. Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Прогноз и анонс на финал АТР 500 в Дохе
ATP
22 февраля 2025, 09:19 |
129
0

Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Прогноз и анонс на финал АТР 500 в Дохе

Решающий поединок пятисотника в Катаре начнется 22 февраля в 17:00 по Киеву

22 февраля 2025, 09:19 |
129
0
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Прогноз и анонс на финал АТР 500 в Дохе
Коллаж Sport.ua

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22 февраля в финальной встрече престижного турнира в Дубае между собой сыграют Джек Дрейпер (АТР 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Матч должен начаться в 17:00 по киевскому времени.

Джек Дрейпер

Британский спортсмен начал сезон с Открытого чемпионата Австралии, там он дошел до четвертого круга, где уступая 5:7, 1:6 сильному Алькарасу, снялся с матча. Многие могли бы подумать, что просто перестал сопротивляться, но спортсмен пропустил месяц, что является признаком травмы.

Турнир в Дохе Дрейпер точно может занести себе в актив, независимо от его исхода. На старте спортсмен одолел австралийца Попырина – 6:2, 7:6, потом разгромил еще одного представителя Австралии, Кристофера О'Коннелла – 6:2, 6:1. Сложной выдалась битва против опытного итальянца Маттео Берретини – 4:6, 6:4, 6:3. В полуфинале была тяжелая победа над Иржи Лехечкой – 3:6, 7:6, 6:3.

На этом турнире у Дрейпера нестабильная первая подача, хотя стоит отметить, что он выполнил 35 эйсов за четыре поединка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Андрей Рублев

Этот сезон пока не самый яркий для Рублева, ведь он начал с двух поражений, сначала проиграл стартовый матч Марожану в Гонконге, а потом умудрился проиграть в трех партиях юному бразильцу Фонсеке в первом круге Aus Open.

Далее «нейтрал» сыграл в Монпелье, где дошел до полуфинала. Здесь нечем хвастаться, ведь он был первым сеяным на турнире. В Роттердаме Рублев дополз до четвертьфинала, где в борьбе уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Турнир в Дохе пока самый успешный, здесь удалось начать с победы над Александром Бубликом – 6:3, 6:4, с таким же счетом был обыгран Нуну Боржеш. Тяжелейшим был матч против австралийца Алекса Де Минаура – 6:1, 3:6, 7:6, удалось выиграть только с восьмого матчбола, причем даже пришлось отыграть один у соперника. Сложно было и в полуфинале против Феликса Оже Альяссима – 7:5, 4:6, 7:6.

Хоть Рублев сейчас в хорошей форме, он может в любой момент сломаться, так как психологически неустойчив.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Личные встречи

Теннисисты ранее играли между собой трижды, два матча прошли на харде и один на грунте, во всех случаях побеждал Рублев.

Прогноз

Явного фаворита букмекеры в этой паре не выделяют.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Дрейпера – 1,83, успех Рублева – 1,98. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, теннисисты будут старательно защищать свою подачу, особенно на старте игры. Считаю перспективной ставку тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Джек Дрейпер
22.02.2025 -
17:00
Андрей Рублев
Тотал геймов в первом сете больше 9.5 1.63 Сделать ставку
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Джек Дрейпер Андрей Рублев прогнозы прогнозы на теннис ATP Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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