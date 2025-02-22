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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 09:27 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:31
4157
14

Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы

Клуб на пару месяцев заморозил зарплату Эдуардо Герреро

22 февраля 2025, 09:27 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:31
4157
14
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала о реакции руководства столичного клуба на измену футболиста.

– Говорили ли вы с кем-то из «Динамо» относительно поступка Герреро с изменой?

– Мне писали агенты: «Кристина, не ломай парню карьеру, тебе потом с этим жить». А ему как жить с тем, что он мне все испортил? Я знаю, что «Динамо» заморозило ему зарплату и не будет ее выплачивать пару месяцев. Хочу поблагодарить дядю Игоря, который сказал: «Мне еще и плюс, больше денег сэкономлю».

– Дядя Игорь – это Суркис?

– Да. Суркиса я знаю через своего папу, они были хорошими друзьями.

– Получается, что «Динамо» оштрафовало Герреро из-за случая с вами?

– Это уже не первый раз. Ранее был скандал, когда игроки «Динамо» писали мне сообщения, чтобы я покинула Герреро и сбрасывали свои интимные фото: «Крис, он тебе не нужен, я лучше. Ты будешь плакать из-за него. Это не тот человек, который тебе нужен». Я об этом рассказала в соцсетях и новость напечатали в СМИ, в том числе в зарубежных. Из-за этого произошел скандал в раздевалке «Динамо и Герреро оштрафовали за репутационный ущерб. Руководство ему говорило: «Разберись в своих отношениях». Но мы тогда помирились и все было прекрасно.

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Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская измена зарплаты Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу штрафы
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 14
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Pavel_i_CO
Жовтуха рідкісна) Починаючи від заголовка, закінчуючи текстом.. Ще й джерело совковий "спорт-єкспрєс"...  На роботі заморозили зарплатню, за те, що ти зрадив своїй дівчині).... Якщо це правда, то Герреро, як мінімум, завтра не повинно бути в заявці. Чи він безкоштовно грати буде?.. Подивимось)
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Алтухов
Какая чушь! Или примитивная утка, или Суркис в своем репертуаре, но даже для него, при его жлобстве, это маловероятно.
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА СХАВАЭТ  
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0
Фанькин кот
И да, скорее всего, Герреро заморозили зп за нарушение режима. Эта девка настучала суркису на него, что он бухал с ней. И фотки-видео небось приложила...
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
VovanSidorovi4
Похоже в бывшей СДПУо остался парторг.
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-1
Фанькин кот
Этот поступок - чисто в духе суркисов пейсатых. Главное - сэкономить бабло! А контрактные обязательства перед иностранным футболистом - " не-а, ни сном ни духом не ведаем, что это такое"😆😆😆
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-4
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