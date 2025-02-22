Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы

Кристина Крыжановская, бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала о реакции руководства столичного клуба на измену футболиста.

– Говорили ли вы с кем-то из «Динамо» относительно поступка Герреро с изменой?

– Мне писали агенты: «Кристина, не ломай парню карьеру, тебе потом с этим жить». А ему как жить с тем, что он мне все испортил? Я знаю, что «Динамо» заморозило ему зарплату и не будет ее выплачивать пару месяцев. Хочу поблагодарить дядю Игоря, который сказал: «Мне еще и плюс, больше денег сэкономлю».

– Дядя Игорь – это Суркис?

– Да. Суркиса я знаю через своего папу, они были хорошими друзьями.

– Получается, что «Динамо» оштрафовало Герреро из-за случая с вами?

– Это уже не первый раз. Ранее был скандал, когда игроки «Динамо» писали мне сообщения, чтобы я покинула Герреро и сбрасывали свои интимные фото: «Крис, он тебе не нужен, я лучше. Ты будешь плакать из-за него. Это не тот человек, который тебе нужен». Я об этом рассказала в соцсетях и новость напечатали в СМИ, в том числе в зарубежных. Из-за этого произошел скандал в раздевалке «Динамо и Герреро оштрафовали за репутационный ущерб. Руководство ему говорило: «Разберись в своих отношениях». Но мы тогда помирились и все было прекрасно.