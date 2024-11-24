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  4. Девушка Герреро: Пацанчики Динамо... В глаза смотрите, а потом мне строчите
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 23:23 |
560
5

Девушка Герреро: Пацанчики Динамо... В глаза смотрите, а потом мне строчите

Кристина Крыжановская в Instagram заявила о поклонниках с не самым приятным общением

24 ноября 2024, 23:23 |
560
5
Девушка Герреро: Пацанчики Динамо... В глаза смотрите, а потом мне строчите
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Девушка 24-летнего панамского футболиста киевского Динамо Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская опубликовала сториз с громким заявлением:

«У меня подгорает! Может, и женатиков раскрыть? Как присылаете свои причандалы?

А пацанчики из Динамо такие типа хорошие друзья, так что вы не скажите Эди, как пишете мне, чтобы я его бросила, потому что вы типа лучше?

Да что я в нем нашла! Днем с ним общаетесь, в глаза смотрите, а вечером мне строчите!... Какая я горячая и какой он еб*** те***ист!», – написала Крыжановска.

Крыжановская сейчас состоит в романтических отношениях с Герреро, а до Эдуардо встречалась с украинским футболистом Даниилом Алефиренко.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Тим Сергей
шлюшенция веселая )
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samird
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Saar
Вирішила хайпонуть Тік Токів, інсти вже мало. Ніхто не помічає. 
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0
Demid Romanchik
О..Шкура новая для новостей....Жгите
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