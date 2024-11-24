Девушка Герреро: Пацанчики Динамо... В глаза смотрите, а потом мне строчите
Кристина Крыжановская в Instagram заявила о поклонниках с не самым приятным общением
Девушка 24-летнего панамского футболиста киевского Динамо Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская опубликовала сториз с громким заявлением:
«У меня подгорает! Может, и женатиков раскрыть? Как присылаете свои причандалы?
А пацанчики из Динамо такие типа хорошие друзья, так что вы не скажите Эди, как пишете мне, чтобы я его бросила, потому что вы типа лучше?
Да что я в нем нашла! Днем с ним общаетесь, в глаза смотрите, а вечером мне строчите!... Какая я горячая и какой он еб*** те***ист!», – написала Крыжановска.
Крыжановская сейчас состоит в романтических отношениях с Герреро, а до Эдуардо встречалась с украинским футболистом Даниилом Алефиренко.
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