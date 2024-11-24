«Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником

Кристина Крыжановская, бывшая девушка вингера ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, рассказала об отношениях с панамским нападающим киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

– Начнем с того, как давно вы находитесь в отношениях?

– Мы в отношениях уже почти 4 месяца.

– При каких условиях познакомились?

– Познакомились давно в социальной сети Instagram, но это было некое «лайкание» сначала. Я тогда находилась в отношениях с Алефиренко, форвардом «Зари», поэтому не обращала внимания на Герреро. Он писал мне часто, поэтому я тогда сбросила фото с Даниилом и сказала: «Ты играешь с моим парнем». Поэтому Эдуардо извинился и перестал мне писать, но все равно лайкал и сторис смотрел. Ждал.

– Почему вы выдержали паузу, прежде чем начать афишировать отношения? Это совместное решение?

– Скрывала я, поскольку разошлась перед Эди с Даниилом. Я вообще не была уверена, что хочу отношений. Герреро не скрывал, я бывала на тренировках. В общем нас видели часто, но мне нравился этот экстрим.