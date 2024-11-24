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  4. «Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:11
1154
7

«Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником

Кристина Крыжановская начала встречаться с Герреро почти сразу после расставания с Алефиренко

24 ноября 2024, 12:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:11
1154
7
«Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, бывшая девушка вингера ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко, рассказала об отношениях с панамским нападающим киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

– Начнем с того, как давно вы находитесь в отношениях?

– Мы в отношениях уже почти 4 месяца.

– При каких условиях познакомились?

– Познакомились давно в социальной сети Instagram, но это было некое «лайкание» сначала. Я тогда находилась в отношениях с Алефиренко, форвардом «Зари», поэтому не обращала внимания на Герреро. Он писал мне часто, поэтому я тогда сбросила фото с Даниилом и сказала: «Ты играешь с моим парнем». Поэтому Эдуардо извинился и перестал мне писать, но все равно лайкал и сторис смотрел. Ждал.

– Почему вы выдержали паузу, прежде чем начать афишировать отношения? Это совместное решение?

– Скрывала я, поскольку разошлась перед Эди с Даниилом. Я вообще не была уверена, что хочу отношений. Герреро не скрывал, я бывала на тренировках. В общем нас видели часто, но мне нравился этот экстрим.

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Даниил Алефиренко Эдуардо Герреро Заря Луганск Колос Ковалевка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 7
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VovanSidorovi4
Карьера растёт у девушки, сначала игрок Зари, а теперь игрок Динамо.
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+5
KIPR ALECS
Новини з полів хвойд. нах це.....
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+4
olex.mykhailov
Такі дівки не знають що таке любити…
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+2
Test
тОП Новина... сайт йде до дна!??? 
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+2
ТвояМамка
Даже Герреро по первости слился, но шаболду это не остановило в итоге)
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+1
pol-55
Вчить дівчат що "полювання" починати на тренах з трибун,а не банальне кафе,чи інше.
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0
MaximusOne
Дивись не залети тільки, а то в Динамо є традиція з їхніми чорненькими, Браун Ідеє, Жерсон Родрігес... доречі нарахунок цієї традиції "білі сови" чомусь мовчать.
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-2
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