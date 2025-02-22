КЕВИН: «В полной готовности возвращаемся в Украину»

«Шахтер» завершил учебно-тренировочные сборы в Турции и возвращается в Украину. Сборы были долгими и прерывались матчами Лиги чемпионов. Ожиданиями от второй части чемпионата УПЛ поделился бразильский легионер «Шахтера» Кевин.

"Подготовка и правда вышла очень долгой, но самое важное, что она была продуктивной. Мы хорошо поработали и много тренировались, провели несколько важных товарищеских матчей. Сейчас в полной готовности возвращаемся в Украину, и готовы снова бороться за чемпионство.

За время сборов сложно что-то выделить. Это был довольно насыщенный период. Хорошая подготовка по уровню тренировочного процесса. Провели интересные товарищеские матчи. Было несколько выходных после поединков Лиги чемпионов, которые тоже прошли интересно. Сейчас важно сконцентрироваться на тех поединках, которые ждут нас во второй части сезона. Нужно работать вместе ради достижения общей цели.

Каждая оставшаяся игра будет по-своему сложной. Нам по силам подготовиться к каждому сопернику, провести свои лучшие матчи и стать чемпионами Украины».