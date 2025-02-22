Португалия22 февраля 2025, 12:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:58
58
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ВИДЕО. Брага обыграла Насьональ и вошла в топ-3, опередив Порту
Единственный гол во встрече забил Горби на 38-й минуте
22 февраля 2025, 12:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:58
58
0
Вечером 21 февраля прошел стартовый матч 23-го тура чемпионата Португалии.
Брага на домашней арене минимально обыграла Насьонал (1:0).
Единственный гол во встрече забил Горби на 38-й минуте. Брага вошла в топ-3 чемпионата
Лидеры: Спортинг (52 очка), Бенфика (50), Брага (47), Порту (46), Санта-Клара (38).
Чемпионат Португалии. 23-й тур, 21 февраля
Брага – Насьонал – 1:0
Гол: Горби, 38
Видео гола и обзор матча
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Батист Горби (Брага).
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