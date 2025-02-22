Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Брага обыграла Насьональ и вошла в топ-3, опередив Порту
Чемпионат Португалии
Брага
21.02.2025 22:15 – FT 1 : 0
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
22 февраля 2025, 12:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:58
58
0

ВИДЕО. Брага обыграла Насьональ и вошла в топ-3, опередив Порту

Единственный гол во встрече забил Горби на 38-й минуте

22 февраля 2025, 12:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:58
58
0
ВИДЕО. Брага обыграла Насьональ и вошла в топ-3, опередив Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 февраля прошел стартовый матч 23-го тура чемпионата Португалии.

Брага на домашней арене минимально обыграла Насьонал (1:0).

Единственный гол во встрече забил Горби на 38-й минуте. Брага вошла в топ-3 чемпионата

Лидеры: Спортинг (52 очка), Бенфика (50), Брага (47), Порту (46), Санта-Клара (38).

Чемпионат Португалии. 23-й тур, 21 февраля

Брага – Насьонал – 1:0

Гол: Горби, 38

Видео гола и обзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Батист Горби (Брага).
По теме:
Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
ВИДЕО. Магический гол. Игрок Фрайбурга забил в Бундеслиге ударом бисиклетой
чемпионат Португалии по футболу Брага Насьонал Фуншал видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Любенович рассказал, как игрок Миная купил билет на поезд после спарринга
Футбол | 22 февраля 2025, 13:14 0
Любенович рассказал, как игрок Миная купил билет на поезд после спарринга
Любенович рассказал, как игрок Миная купил билет на поезд после спарринга

Желько Любенович – о кандидате в молодежную сборную

На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Теннис | 21 февраля 2025, 17:40 11
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка

Елена Рыбакина уступила Мирре Андреевой в трех сетах

«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами
Футбол | 22.02.2025, 12:03
«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами
«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21.02.2025, 13:21
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22.02.2025, 07:50
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 3
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Эдди Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца
Эдди Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца
20.02.2025, 13:41
Бокс
Майк Тайсон назвал тяжелейшего соперника, чем многих удивил
Майк Тайсон назвал тяжелейшего соперника, чем многих удивил
20.02.2025, 09:12
Бокс
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем