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  4. Стало известно, когда Довбик сможет сыграть за Рому после травмы
Италия
22 февраля 2025, 12:08 |
585
0

Стало известно, когда Довбик сможет сыграть за Рому после травмы

Скорее всего, украинец будет готов к матчу против «Комо»

22 февраля 2025, 12:08 |
585
0
Стало известно, когда Довбик сможет сыграть за Рому после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 20 февраля 2025 года, стало известно о травме мышцы бедра украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

Из-за этого повреждения 27-летний футболист уже пропустил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» (3:2, 4:3 по сумме двух встреч), а также пропустит следующую игру Серии А против «Монцы».

Однако, по информации издания Calciomercato, на этом список поединков, которые пропустит Артем, должен закончиться, ведь он должен быть готов уже к игре против «Комо», которая состоится 2 марта.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу травма Комо
Дмитрий Вус Источник: Calciomercato
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