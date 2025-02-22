Стало известно, когда Довбик сможет сыграть за Рому после травмы

В четверг, 20 февраля 2025 года, стало известно о травме мышцы бедра украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

Из-за этого повреждения 27-летний футболист уже пропустил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» (3:2, 4:3 по сумме двух встреч), а также пропустит следующую игру Серии А против «Монцы».

Однако, по информации издания Calciomercato, на этом список поединков, которые пропустит Артем, должен закончиться, ведь он должен быть готов уже к игре против «Комо», которая состоится 2 марта.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.