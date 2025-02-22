22 февраля на «Эштадиу да Луж» пройдет матч 23-го тура Примейры Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Боавиштой». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда не сумела в прошлом сезоне защитить чемпионский титул, взятый в 2023-м году. Хотя все-таки именно она до последнего конкурировала со Спортингом за первое место. Сейчас это противостояние продолжается. С одной стороны, подопечные теперь уже Бруну Лаже (его позвали уже после старта нового сезона, сняв после ряда неудач Рогера Шмидта) обыграли именно соседа, по пенальти, беря свой первый трофей в 2024/2025, Кубок Лиги.

С другой стороны, даже при том, что враг проседал после ухода Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед, лидерство у него в Примейре отобрать не получилось. Санта-Клара. Кроме того, в Лиге чемпионов португальцы в январе снова пересекались с Монако. И чуть не потеряли преимущество, достигнутого победой 1:0 во Франции. Трубин пропустил трижды, и минимум по паре голов к нему есть вопросы. Но все же португальцы вырвали ничью 3:3 и идут дальше.

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Боавишта

Клуб смог после громкого скандала вернуться в профессиональный футбол. И даже вернулся в число участников Примейры. Но и близко не идет речи о борьбе за трофеи, в которой, чрезмерно увлекшись, руководство проекта и погорело на организации договорных матчей. Сейчас цель просто не вылететь из элитной португальской лиги, что получилось в прошлом сезоне - его закончили на пятнадцатой позиции.

Но сейчас это очевидный аутсайдер, что, выиграв в стартовом туре у Каза Пии, потом прибавил только одну победу, с Жил Висенте. А в 2025-м году даже за ничьи перестали цепляться, похоже, смирившись с неизбежностью падения во второй дивизион. Эштрела в прошлом туре смогла обыграть этого соперника даже на выезде.

Статистика личных встреч

Летом 2023-го Боавишта ухитрялась даже обыграть гранд из Лиссабона. Но потом и в январе, и в сентябре прошлого года сухо проигрывала ему.

Прогноз

Букмекерские конторы тут ждут разгром, и с ними можно согласиться. Ставим на хозяев с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,92).