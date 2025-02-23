Справились без Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера в матче чемпионата

22 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии, где сыграли «Бенфика» и «Боавишта». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

На 28-й минуте итальянский нападающий Белотти открыл счет и вывел свою команду вперед. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Рейсиньо.

Подопечные Бруну Лаже воспользовались таким подарком и отправили в ворота «Боавишты» еще два мяча. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел весь матч на скамейке запасных по решению тренера.

Лиссабонский клуб набрал 53 балла и вырвался на первое место, однако у ближайшего конкурента на одно очко меньше и матч в запасе. Гости продолжают замыкать турнирную таблицу, набрав 12 зачетных пунктов.

Чемпионат Португалии, 23-й тур. 22 февраля

Бенфика – Боавишта – 3:0

Голы: Белотти, 28, Павлидис, 70, Кекчю, 77

Удаление: Рейсиньо, 51 (Боавишта)

Видеообзор матча: