Справились без Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера в матче чемпионата
Подопечные Бруну Лаже одолели «Боавишту»
22 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии, где сыграли «Бенфика» и «Боавишта». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.
На 28-й минуте итальянский нападающий Белотти открыл счет и вывел свою команду вперед. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Рейсиньо.
Подопечные Бруну Лаже воспользовались таким подарком и отправили в ворота «Боавишты» еще два мяча. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел весь матч на скамейке запасных по решению тренера.
Лиссабонский клуб набрал 53 балла и вырвался на первое место, однако у ближайшего конкурента на одно очко меньше и матч в запасе. Гости продолжают замыкать турнирную таблицу, набрав 12 зачетных пунктов.
Чемпионат Португалии, 23-й тур. 22 февраля
Бенфика – Боавишта – 3:0
Голы: Белотти, 28, Павлидис, 70, Кекчю, 77
Удаление: Рейсиньо, 51 (Боавишта)
Видеообзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира оценил бой между Паркером и Баколе
Поединок 26-го тура АПЛ 2024/25 начнется 23 февраля в 18:30 по Киеву