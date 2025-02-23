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  4. Справились без Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера в матче чемпионата
Португалия
23 февраля 2025, 08:59 |
147
0

Справились без Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера в матче чемпионата

Подопечные Бруну Лаже одолели «Боавишту»

23 февраля 2025, 08:59 |
147
0
Справились без Трубина. Бенфика разгромила аутсайдера в матче чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика – Боавишта

22 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии, где сыграли «Бенфика» и «Боавишта». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

На 28-й минуте итальянский нападающий Белотти открыл счет и вывел свою команду вперед. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Рейсиньо.

Подопечные Бруну Лаже воспользовались таким подарком и отправили в ворота «Боавишты» еще два мяча. Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел весь матч на скамейке запасных по решению тренера.

Лиссабонский клуб набрал 53 балла и вырвался на первое место, однако у ближайшего конкурента на одно очко меньше и матч в запасе. Гости продолжают замыкать турнирную таблицу, набрав 12 зачетных пунктов.

Чемпионат Португалии, 23-й тур. 22 февраля

Бенфика – Боавишта – 3:0

Голы: Белотти, 28, Павлидис, 70, Кекчю, 77

Удаление: Рейсиньо, 51 (Боавишта)

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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