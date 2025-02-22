ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа
Команды сыграют в субботу, 22 февраля
Плимут сыграет очередной матч в английском Чемпионшипе, где в рамках 34 тура чемпионата команда, за которую выступает Максим Таловеров, сыграет против Кардиффа.
Главный тренер Плимута определился по стартовому составу своей команды. Украинский защитник Максим Таловеров начнет матч со стартовых минут.
В нынешнем сезоне Плимут занимает 23 строчку турнирной таблицы Чемпиошипа, а Кардифф находится на 20 позиции в чемпионате.
ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа
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І де на вашому фото прізвище Таловєрова? А його там немає. І не може бути. Бо це фото - склад Кардіффа!
Ну чому ви там такі тупі?