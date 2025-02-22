Плимут сыграет очередной матч в английском Чемпионшипе, где в рамках 34 тура чемпионата команда, за которую выступает Максим Таловеров, сыграет против Кардиффа.

Главный тренер Плимута определился по стартовому составу своей команды. Украинский защитник Максим Таловеров начнет матч со стартовых минут.

В нынешнем сезоне Плимут занимает 23 строчку турнирной таблицы Чемпиошипа, а Кардифф находится на 20 позиции в чемпионате.

ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа