Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа
Англия
22 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 22 февраля 2025, 14:35
155
1

ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа

Команды сыграют в субботу, 22 февраля

22 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 22 февраля 2025, 14:35
155
1
ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Плимут сыграет очередной матч в английском Чемпионшипе, где в рамках 34 тура чемпионата команда, за которую выступает Максим Таловеров, сыграет против Кардиффа.

Главный тренер Плимута определился по стартовому составу своей команды. Украинский защитник Максим Таловеров начнет матч со стартовых минут.

В нынешнем сезоне Плимут занимает 23 строчку турнирной таблицы Чемпиошипа, а Кардифф находится на 20 позиции в чемпионате.

ФОТО. Таловеров выйдет в старте Плимута на матч Чемпионшипа

По теме:
Стало известно, сколько Таловеров зарабатывает в клубе Чемпионшипа
Ньюкасл нацелился на голкипера Бернли. Он не пропускает в 11 матчах подряд
Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут
Максим Таловеров Плимут Кардифф Сити Чемпионшип
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Футбол | 22 февраля 2025, 14:34 1
Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо

Кристина Крижановская утверждает, что динамовцы пытались предупредить ее об изменах панамца

Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Футбол | 21 февраля 2025, 20:58 2
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию

Украинки начали розыгрыш Лиги Наций с минимальной победы

Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Бокс | 21.02.2025, 20:37
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22.02.2025, 07:50
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Биатлон | 22.02.2025, 14:13
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
trentreznor11
"ФОТО. Таловєров вийде у старті Плімуту на матч Чемпіоншипу"
І де на вашому фото прізвище Таловєрова? А його там немає. І не може бути. Бо це фото - склад Кардіффа!
Ну чому ви там такі тупі?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 13
Футбол
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 3
Футбол
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
20.02.2025, 12:02 9
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Эдди Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца
Эдди Хирн назвал пять лучших поединков в истории бокса. Есть два украинца
20.02.2025, 13:41
Бокс
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
22.02.2025, 06:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем