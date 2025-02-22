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  4. Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 14:34 |
636
2

Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо

Кристина Крижановская утверждает, что динамовцы пытались предупредить ее об изменах панамца

22 февраля 2025, 14:34 |
636
2
Бывшая Герреро призналась, с какой целью ей писали игроки Динамо
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала, с какой целью ей во время отношений с панамцем писали другие футболисты столичного клуба.

– Ожидали ли вы, что даже игроки «Динамо» будут советовать вам его бросить?

– Нет, вообще я думала, что они все сдержанные и не будут писать, но оказалось, что мужчины сейчас хуже подруг! Между собой они готовы на все, чтобы «отметиться в воротах» девушки и не оказаться в запасе. Как Герреро...

– Как они объясняли вам, что он вас не стоит? Или они прямо говорили о его изменах?

– Они не раз говорили мне: «Кристина, ты красивая, умная девушка, и как ты могла в это втянуться?». Ребята открыто предупреждали меня, что я еще буду жалеть, что теряю драгоценное время, но я тогда не хотела этого слышать. Также говорили: «Ты же видела его, реально, скажи честно – ты с ним из-за денег или чего-то другого, но, пожалуйста, не говори, что ты действительно влюбилась. Там просто не во что – ни на поле, ни в жизни!». Ребята рассказывали, что Эди не пропустит ни одной юбки. Признаться, все были в шоке, как мы так долго не спали вместе. Но он действительно хорошо заботился обо мне. Не буду врать насчет того, что он умеет создавать романтику, делать приятные вещи... В этом ему не откажешь.

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Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 2
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Iigor6583
Ну і навіщо тут про цю силіконову куклу писати?
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MaximusOne
Ладно рєбята, ця вже так сказати "Потрачено", переключайтись на якусь інакшу.
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