Команда с украинцем может получить место на Клубном ЧМ
Лос-Анджелес Смолякова имеет шанс сыграть на большом турнире
ФИФА все еще думает над тем, кто заменит мексиканскую команду Леон, которую дисквалифицировали с Клубного чемпионата мира из-за того, что Леон и Пачука имеют одного владельца.
В ФИФА считают, что новым участником турнира станет американский Лос-Анджелес или мексиканская Америка. Не исключено, что команды сыграют матч плей-офф за право выйти на Клубный ЧМ.
За Лос-Анджелес выступает украинский защитник Артем Смоляков, который на днях забил первый гол в составе калифорнийской команды.
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