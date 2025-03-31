Команда с украинцем может получить место на Клубном ЧМ

ФИФА все еще думает над тем, кто заменит мексиканскую команду Леон, которую дисквалифицировали с Клубного чемпионата мира из-за того, что Леон и Пачука имеют одного владельца.

В ФИФА считают, что новым участником турнира станет американский Лос-Анджелес или мексиканская Америка. Не исключено, что команды сыграют матч плей-офф за право выйти на Клубный ЧМ.

За Лос-Анджелес выступает украинский защитник Артем Смоляков, который на днях забил первый гол в составе калифорнийской команды.