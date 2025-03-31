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Клубный чемпионат мира
31 марта 2025, 17:48 | Обновлено 31 марта 2025, 17:54
608
1

Команда с украинцем может получить место на Клубном ЧМ

Лос-Анджелес Смолякова имеет шанс сыграть на большом турнире

31 марта 2025, 17:48 | Обновлено 31 марта 2025, 17:54
608
1
Команда с украинцем может получить место на Клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

ФИФА все еще думает над тем, кто заменит мексиканскую команду Леон, которую дисквалифицировали с Клубного чемпионата мира из-за того, что Леон и Пачука имеют одного владельца.

В ФИФА считают, что новым участником турнира станет американский Лос-Анджелес или мексиканская Америка. Не исключено, что команды сыграют матч плей-офф за право выйти на Клубный ЧМ.

За Лос-Анджелес выступает украинский защитник Артем Смоляков, который на днях забил первый гол в составе калифорнийской команды.

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Артем Смоляков Лос-Анджелес клубный чемпионат мира по футболу Америка Мехико
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Lesovij7
А Шахтинский Донецк?
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