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  4. «Впервые в жизни могу стать чемпионом». Полузащитник Динамо – о своих целях
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 13:19 |
508
0

«Впервые в жизни могу стать чемпионом». Полузащитник Динамо – о своих целях

Владислав Кабаев поделился впечатлениями после победы во Львове

31 марта 2025, 13:19 |
508
0
«Впервые в жизни могу стать чемпионом». Полузащитник Динамо – о своих целях
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» одолело со счетом 2:0 львовский «Рух». Полузащитник столичного клуба Владислав Кабаев прокомментировал результат этого противостояния:

«Никогда не бывает легко. «Рух» имеет сильную команду, в которой играет много молодых футболистов. Они не бояться биться на поле, помогают друг другу. Но нам нельзя смотреть на соперника, нужно выполнять свои задачи. Мы слишком много потеряли в предыдущих турах.

Борьба за чемпионство? Нас преследует «Александрия», которая показывает стабильный футбол на протяжении всего чемпионата. Не хочу обижать наших соперников, но нужно думать о себе и смотреть на свои результаты.

Первый раз в жизни я могу победить в чемпионате. Не буду забегать вперед, осталось много туров. Но у нас есть цель, к которой мы движемся. Хочеться закрепиться в сборной, так как мне уже 29 лет. Хочется больше играть в Лиге чемпионов, и чтобы у «Динамо» появилась третья звезда на эмблеме», – рассказал Кабаев.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата, в активе клуба – 54 балла. Ближайший преследователь отстает на четыре очка. 2 апреля киевский клуб сыграет снова с «Рухом», но на этот раз в Кубке Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо Владислав Кабаев
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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