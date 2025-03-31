Поможет в еврокубках. Дулуб назвал идеального хавбека для Динамо

Известный в Украине белорусский тренер Олег Дулуб высказался о полузащитнике житомирского «Полесья» Борисе Крушинском.

– Какая бы команда подошла бы Крушинскому?

– По стилю игры – «Динамо» Киев. Ему нужна команда, где тренировочный процесс завязан на скорости, а не на выносливости, которая будет истощать таких игроков, как Крушинский.

– В «Динамо» Крушинский сможет выиграть конкуренцию у Бражка?

– Они абсолютно разные по профайлам. Бражко – игрок оборонительного плана, а Крушинский – атакующего. Борис идеально подойдет «Динамо» для еврокубков на позициях «восьмерки» или «десятки». Он может хорошо действовать из глубины. А если сравнивать с Буяльским, то Виталий гораздо более тонкий игрок.

Ранее Олег Дулуб назвал игроков, которые способны заменить Мудрика в отборе к чемпионату мира.