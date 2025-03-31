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  4. Поможет в еврокубках. Дулуб назвал идеального хавбека для Динамо
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 12:18 |
332
0

Поможет в еврокубках. Дулуб назвал идеального хавбека для Динамо

Известный тренер сравнил Бориса Крушинского с Владимиром Бражко и Виталием Буяльским

31 марта 2025, 12:18 |
332
0
Поможет в еврокубках. Дулуб назвал идеального хавбека для Динамо
ФК Полесье. Борис Крушинский

Известный в Украине белорусский тренер Олег Дулуб высказался о полузащитнике житомирского «Полесья» Борисе Крушинском.

– Какая бы команда подошла бы Крушинскому?

– По стилю игры – «Динамо» Киев. Ему нужна команда, где тренировочный процесс завязан на скорости, а не на выносливости, которая будет истощать таких игроков, как Крушинский.

– В «Динамо» Крушинский сможет выиграть конкуренцию у Бражка?

– Они абсолютно разные по профайлам. Бражко – игрок оборонительного плана, а Крушинский – атакующего. Борис идеально подойдет «Динамо» для еврокубков на позициях «восьмерки» или «десятки». Он может хорошо действовать из глубины. А если сравнивать с Буяльским, то Виталий гораздо более тонкий игрок.

Ранее Олег Дулуб назвал игроков, которые способны заменить Мудрика в отборе к чемпионату мира.

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Борис Крушинский Владимир Бражко Виталий Буяльский Олег Дулуб Динамо Киев Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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