Тренер сборной Канады: «Меня спрашивают, не боюсь ли мести Трампа»

Тренер сборной Канады Джесси Марш недавно жестко ответил президенту США Дональду Трампу, который хочет присоединить Канаду в качестве 51-го штата.

Марш посоветовал Трампу «прекратить говорить бред и демонстрировать неуважение». Наставник сомневается, что будет какая-то месть со стороны США, но удивлен тем, как изменилось восприятие соседней страны.

«Вскоре после моего ответа Трампу один человек меня спросил: ты не боишься мести с его стороны? Я сперва просто улыбнулся, но потом, когда еще человек 50 мне задали этот же вопрос, я задумался».

«В каком мире мы живем, если власти США сейчас воспринимаются таким образом? Но Трамп вряд ли вообще знает про меня. Я всего лишь футбольный тренер», – сказал Марш.

Ранее Трамп во время хоккейного матча между США и Канадой призывал американских хоккеистов победить Канаду, которая «скоро станет 51-м штатом».