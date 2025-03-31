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Чемпионат мира
31 марта 2025, 17:11 |
706
0

Тренер сборной Канады: «Меня спрашивают, не боюсь ли мести Трампа»

Марш ранее раскритиковал президента США

31 марта 2025, 17:11 |
706
0
Тренер сборной Канады: «Меня спрашивают, не боюсь ли мести Трампа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

Тренер сборной Канады Джесси Марш недавно жестко ответил президенту США Дональду Трампу, который хочет присоединить Канаду в качестве 51-го штата.

Марш посоветовал Трампу «прекратить говорить бред и демонстрировать неуважение». Наставник сомневается, что будет какая-то месть со стороны США, но удивлен тем, как изменилось восприятие соседней страны.

«Вскоре после моего ответа Трампу один человек меня спросил: ты не боишься мести с его стороны? Я сперва просто улыбнулся, но потом, когда еще человек 50 мне задали этот же вопрос, я задумался».

«В каком мире мы живем, если власти США сейчас воспринимаются таким образом? Но Трамп вряд ли вообще знает про меня. Я всего лишь футбольный тренер», – сказал Марш.

Ранее Трамп во время хоккейного матча между США и Канадой призывал американских хоккеистов победить Канаду, которая «скоро станет 51-м штатом».

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Джесси Марш Дональд Трамп сборная Канады по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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