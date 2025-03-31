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  4. Месть за Мудрика. Арсенал намерен отобрать футболиста у Челси
Англия
31 марта 2025, 14:59 |
737
0

Месть за Мудрика. Арсенал намерен отобрать футболиста у Челси

В услугах Лиама Делапа заинтересованы несколько английских грандов

31 марта 2025, 14:59 |
737
0
Месть за Мудрика. Арсенал намерен отобрать футболиста у Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Форвард английского «Ипсвича» Лиам Делап может покинуть клуб во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересованы несколько грандов чемпионата.

Сообщается, что игрок договорился с руководством о том, что уйдет в другую команду, если «Ипсвич» вылетит в Чемпионшип. На данный момент подопечные Кирана Маккенны набрали 17 баллов и занимают 18-е место в турнирной таблице.

Главным претендентом на Лиама является лондонский «Челси», который готов выложить 48 млн евро за игрока. Конкурентом «синих» стал «Арсенал», который не собирается отдавать сильного и перспективного футболиста, как это было в случае с Михаилом Мудриком. «Канониры» сделают все возможное, чтобы перехватить англичанина и уже провели предварительные переговоры.

В текущем сезоне Делап провел 31 матч в составе «Ипсвича», где забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Лиама составляет 35 млн евро.

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Челси Арсенал Лондон Ипсвич Лиам Делап Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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