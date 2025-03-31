Месть за Мудрика. Арсенал намерен отобрать футболиста у Челси

Форвард английского «Ипсвича» Лиам Делап может покинуть клуб во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересованы несколько грандов чемпионата.

Сообщается, что игрок договорился с руководством о том, что уйдет в другую команду, если «Ипсвич» вылетит в Чемпионшип. На данный момент подопечные Кирана Маккенны набрали 17 баллов и занимают 18-е место в турнирной таблице.

Главным претендентом на Лиама является лондонский «Челси», который готов выложить 48 млн евро за игрока. Конкурентом «синих» стал «Арсенал», который не собирается отдавать сильного и перспективного футболиста, как это было в случае с Михаилом Мудриком. «Канониры» сделают все возможное, чтобы перехватить англичанина и уже провели предварительные переговоры.

В текущем сезоне Делап провел 31 матч в составе «Ипсвича», где забил десять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Лиама составляет 35 млн евро.