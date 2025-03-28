Англия28 марта 2025, 16:32 | Обновлено 28 марта 2025, 16:43
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Без шансов для Реала. Арсенал уверен в подписании хавбека сборной Испании
Субименди близок к команде Артеты
28 марта 2025, 16:32 | Обновлено 28 марта 2025, 16:43
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По информации СМИ, в Арсенале уверены, что летом центральный хавбек Реал Сосьедада Мартин Субименди перейдет в лондонскую команду, несмотря на интерес со стороны мадридского Реала.
Арсенал еще с прошлого лета работает над переходом хавбека сборной Испании и убежден, что стороны близки к соглашению. Трансфер обойдется в 60 миллионов евро, прописанных в качестве клаусулы.
В нынешнем сезоне 26-летний Субименди, чей контракт истекает в 2027 году, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
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Тут переможе клуб, якій запропонує кращі умови. Ну і можливо сам не захоче їхати з Іспанії.
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