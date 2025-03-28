Без шансов для Реала. Арсенал уверен в подписании хавбека сборной Испании

По информации СМИ, в Арсенале уверены, что летом центральный хавбек Реал Сосьедада Мартин Субименди перейдет в лондонскую команду, несмотря на интерес со стороны мадридского Реала.

Арсенал еще с прошлого лета работает над переходом хавбека сборной Испании и убежден, что стороны близки к соглашению. Трансфер обойдется в 60 миллионов евро, прописанных в качестве клаусулы.

В нынешнем сезоне 26-летний Субименди, чей контракт истекает в 2027 году, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 38 матчах.