Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без шансов для Реала. Арсенал уверен в подписании хавбека сборной Испании
Англия
28 марта 2025, 16:32 | Обновлено 28 марта 2025, 16:43
822
1

Без шансов для Реала. Арсенал уверен в подписании хавбека сборной Испании

Субименди близок к команде Артеты

28 марта 2025, 16:32 | Обновлено 28 марта 2025, 16:43
822
1
Без шансов для Реала. Арсенал уверен в подписании хавбека сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

По информации СМИ, в Арсенале уверены, что летом центральный хавбек Реал Сосьедада Мартин Субименди перейдет в лондонскую команду, несмотря на интерес со стороны мадридского Реала.

Арсенал еще с прошлого лета работает над переходом хавбека сборной Испании и убежден, что стороны близки к соглашению. Трансфер обойдется в 60 миллионов евро, прописанных в качестве клаусулы.

В нынешнем сезоне 26-летний Субименди, чей контракт истекает в 2027 году, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

По теме:
ФОТО. Одноклубник Зинченка женится на секс-бомбе. Она – 10/10
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Суперзвезда Ман Сити может оформить сенсационный переход. Не MLS, не Аравия
Мартин Субименди Реал Сосьедад Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Футбол | 28 марта 2025, 05:45 1
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном

Вратарь Борнмута все же выбрал Дина

Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Футбол | 28 марта 2025, 10:35 9
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина

Соперники каталонцев возмущены участием в матче Иньиго Мартинеса

ОФИЦИАЛЬНО. Тренера сборной Бразилии уволили после разгрома от Аргентины
Футбол | 28.03.2025, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Тренера сборной Бразилии уволили после разгрома от Аргентины
ОФИЦИАЛЬНО. Тренера сборной Бразилии уволили после разгрома от Аргентины
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Теннис | 28.03.2025, 08:51
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом
Футбол | 28.03.2025, 15:17
Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом
Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Тут переможе клуб, якій запропонує кращі умови. Ну і можливо сам не захоче їхати з Іспанії.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
26.03.2025, 19:24 15
Футбол
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
26.03.2025, 16:15
Футбол
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
26.03.2025, 23:38 3
Бокс
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем