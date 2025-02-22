Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Ман Юнайтед

«Эвертон» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 26 тура Английской Премьер-лиги.

Дэвид Моес и Рубен Аморим определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды.

В нынешнем сезоне «Эвертон» занимает 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 30 турнирных пунктов после 25 сыгранных матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 15 месте с 29 баллами.

Матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» запланирован на субботу, 22 февраля. Старт встречи в 14:30 по киевскому времени.