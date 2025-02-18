В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

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Ипсвич

В предыдущем туре «Ипсвичу» удалось прервать серию поражений и сыграть вничью с «Астон Виллой» (1:1). Причем с 40-й минуты «Ипсвич» играл в меньшинстве. Теперь у команды 17 очков и 18 место в турнирной таблице. К тому же «Ипчвич» мало забивает – 23 мяча в 25 матчах. Хуже результат только у «Саутгемптона». Последние три матча на своем поле «Ипсвич» проиграл с общим счетом 1:10. В целом дома «Ипсвич» выиграл только один поединок из 13.

Тоттенхэм

Ситуация у «Тоттенхэма» немного улучшилась. После серии поражений команда одержала в АПЛ две победы подряд. Сперва со счетом 2:0 обыграли «Брентфорд», а затем в принципиальном матче взяли верх над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Тем не менее «Тоттенхем» находится на 12 месте, набрав 30 очков. При этом у команды одна из лучших атак в лиге – 49 забитых мячей. Из последних пяти матчей в гостях «Тоттенхэм» два выиграл и три проиграл.

Личные встречи

В матче первого круга «Ипсвич» одержал победу со счетом 1:2. До этого команды встречались в сезоне-2001/02.

«Ипсвич» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ипсвич» забивает в среднем по 0,69 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,75 гола за матч.

Возможные составы

«Ипсвич»: Палмер, Джонсон, Таунсенд, Гривз, О`Ши, Туанзебе, Филлипс, Каюстье, Хатчинсон, Кларк, Делап.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дэвис, Данзо, Порро, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хин Мин, Тель, Кулушевски.

Прогноз

«Ипсвич» мало забивает дома. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,5.