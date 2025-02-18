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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
22.02.2025 17:00 - : -
Тоттенхэм
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Англия
18 февраля 2025, 21:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:24
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Ипсвич Таун – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 февраля в 17:00 по Киеву

18 февраля 2025, 21:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:24
80
0
Ипсвич Таун – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Ипсвич

В предыдущем туре «Ипсвичу» удалось прервать серию поражений и сыграть вничью с «Астон Виллой» (1:1). Причем с 40-й минуты «Ипсвич» играл в меньшинстве. Теперь у команды 17 очков и 18 место в турнирной таблице. К тому же «Ипчвич» мало забивает – 23 мяча в 25 матчах. Хуже результат только у «Саутгемптона». Последние три матча на своем поле «Ипсвич» проиграл с общим счетом 1:10. В целом дома «Ипсвич» выиграл только один поединок из 13.

Тоттенхэм

Ситуация у «Тоттенхэма» немного улучшилась. После серии поражений команда одержала в АПЛ две победы подряд. Сперва со счетом 2:0 обыграли «Брентфорд», а затем в принципиальном матче взяли верх над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Тем не менее «Тоттенхем» находится на 12 месте, набрав 30 очков. При этом у команды одна из лучших атак в лиге – 49 забитых мячей. Из последних пяти матчей в гостях «Тоттенхэм» два выиграл и три проиграл.

Личные встречи

В матче первого круга «Ипсвич» одержал победу со счетом 1:2. До этого команды встречались в сезоне-2001/02.

«Ипсвич» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ипсвич» забивает в среднем по 0,69 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,75 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ипсвич»: Палмер, Джонсон, Таунсенд, Гривз, О`Ши, Туанзебе, Филлипс, Каюстье, Хатчинсон, Кларк, Делап.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дэвис, Данзо, Порро, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хин Мин, Тель, Кулушевски.

Прогноз

«Ипсвич» мало забивает дома. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,5.

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
22 февраля 2025 -
17:00
Тоттенхэм
забьет только одна команда 2,5 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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