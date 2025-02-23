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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
22.02.2025 17:00 – FT 1 : 4
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2025, 03:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:09
24
0

Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4. Разгром на Портмен Роуд. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 03:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:09
24
0
Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4. Разгром на Портмен Роуд. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Хозяева поля уступили с разгромным счетом 1:4.

После этого матча «Ипсвич» с 17 баллами остался 18-м, а «Тоттенхэм» с 33 очками занял 12-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4

Голы: Хатчиссон, 36 – Джонсон, 18, 26, Спэнс, 77, Кулушевски, 84

Видеообзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джед Спенс (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Деян Кулушевски Бреннан Джонсон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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