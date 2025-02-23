Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4. Разгром на Портмен Роуд. Видеообзор матча

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.

Хозяева поля уступили с разгромным счетом 1:4.

После этого матча «Ипсвич» с 17 баллами остался 18-м, а «Тоттенхэм» с 33 очками занял 12-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4

Голы: Хатчиссон, 36 – Джонсон, 18, 26, Спэнс, 77, Кулушевски, 84

Видеообзор матча: