22.02.2025 17:00 – FT 1 : 4
Англия23 февраля 2025, 03:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:09
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Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4. Разгром на Портмен Роуд. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги
23 февраля 2025, 03:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:09
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В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Тоттенхэмом».
Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче.
Хозяева поля уступили с разгромным счетом 1:4.
После этого матча «Ипсвич» с 17 баллами остался 18-м, а «Тоттенхэм» с 33 очками занял 12-ю строчку.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Ипсвич – Тоттенхэм – 1:4
Голы: Хатчиссон, 36 – Джонсон, 18, 26, Спэнс, 77, Кулушевски, 84
Видеообзор матча:
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джед Спенс (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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