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22 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:06
600
4

Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма

Борнмут уступил на своем поле

22 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:06
600
4
Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечерняя группа матчей очередного тура АПЛ отметилась удалением защитника Борнмута Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку на 31-й минуте встрече с Вулверхэмптоном.

После этого Волки забили гол и сохранили свое преимущество. Важная победа Вулверхэмптона, который пытается оторваться от зоны вылета. А Борнмут, несмотря на поражение, остается пятым.

Среди других результатов отметим вторую кряду победу Тоттенхэма. Кризисная команда Анже Постекоглу обыграла аутсайдера Ипсвич 4:1 и находится на 12-й позиции.

Чемпионат Англии. 26-й тур

Борнмут – Вулверхэмптон 0:1
Гол: Кунья, 36

Удален: Забарный, 31

Фулхэм – Кристап Пэлас 0:2
Голы: Андерсон, 37 (в свои ворота), Муньос, 66

Ипсвич – Тоттенхэм 1:4
Голы: Хатчинсон, 36 – Джонсон, 18, 26, Спенс, 77

Саутгемптон – Брайтон 0:4
Голы: Педро, 23, Рюттер, 56, Митома, 71, Хиншелвуд, 82

Турнирная таблица

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Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон Фулхэм Кристал Пэлас Ипсвич Тоттенхэм Саутгемптон Брайтон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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TolsTIyELF
Корумпированные судьи тянут нужные клубы и гнобят остальные. Левое пенальти в матче с ливерпулем, не дали пенальти с Эвертону, Забарного удалили ни за что, помню несколько моментов из Италии и игр Шахтера где за такие фолы не давали даже желтой. 
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+4
Viktor Shuper
ліве видалення, там жовта максимум
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+3
apepa
Забарный подвел свою команду. За это можно ему тумаков надавать в раздевалке. Даже нужно!
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-2
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