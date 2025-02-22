Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма
Борнмут уступил на своем поле
Вечерняя группа матчей очередного тура АПЛ отметилась удалением защитника Борнмута Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку на 31-й минуте встрече с Вулверхэмптоном.
После этого Волки забили гол и сохранили свое преимущество. Важная победа Вулверхэмптона, который пытается оторваться от зоны вылета. А Борнмут, несмотря на поражение, остается пятым.
Среди других результатов отметим вторую кряду победу Тоттенхэма. Кризисная команда Анже Постекоглу обыграла аутсайдера Ипсвич 4:1 и находится на 12-й позиции.
Чемпионат Англии. 26-й тур
Борнмут – Вулверхэмптон 0:1
Гол: Кунья, 36
Удален: Забарный, 31
Фулхэм – Кристап Пэлас 0:2
Голы: Андерсон, 37 (в свои ворота), Муньос, 66
Ипсвич – Тоттенхэм 1:4
Голы: Хатчинсон, 36 – Джонсон, 18, 26, Спенс, 77
Саутгемптон – Брайтон 0:4
Голы: Педро, 23, Рюттер, 56, Митома, 71, Хиншелвуд, 82
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