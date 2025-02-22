Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма

Вечерняя группа матчей очередного тура АПЛ отметилась удалением защитника Борнмута Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку на 31-й минуте встрече с Вулверхэмптоном.

После этого Волки забили гол и сохранили свое преимущество. Важная победа Вулверхэмптона, который пытается оторваться от зоны вылета. А Борнмут, несмотря на поражение, остается пятым.

Среди других результатов отметим вторую кряду победу Тоттенхэма. Кризисная команда Анже Постекоглу обыграла аутсайдера Ипсвич 4:1 и находится на 12-й позиции.

Чемпионат Англии. 26-й тур

Борнмут – Вулверхэмптон 0:1

Гол: Кунья, 36

Удален: Забарный, 31

Фулхэм – Кристап Пэлас 0:2

Голы: Андерсон, 37 (в свои ворота), Муньос, 66

Ипсвич – Тоттенхэм 1:4

Голы: Хатчинсон, 36 – Джонсон, 18, 26, Спенс, 77

Саутгемптон – Брайтон 0:4

Голы: Педро, 23, Рюттер, 56, Митома, 71, Хиншелвуд, 82

Турнирная таблица