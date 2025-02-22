В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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Саутгемптон

«Саутгемптон» прочно засел на последней строчке турнирной таблицы. Команда набрала всего 9 очков, и от спасительного 17 места «Саутгемптон» отстает уже на 10 баллов. У команды худшая атака в АПЛ – всего 19 забитых мячей. Оборона тоже наихудшая. За 25 матчей «Саутгемптон» пропустил 57 раз. У команды продолжается серия поражений в домашних матчах. В предыдущем туре «Саутгемптон» на своем поле проиграл «Борнмуту» (1:3).

Брайтон

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в середине января, у «Борнмута» случился спад. Команда поиграла набиравшему ход «Эвертону» (0:1), а затем была катастрофа в матче с «Ноттингем Форест» (0:7). «Брайтону» удалось частично реабилитироваться в прошлом туре, обыграв «Челси» со счетом 3:0. В турнирной таблице команда занимает десятое место, набрав 37 очков. Впрочем, до зоны еврокубков не так уж и много – всего шесть баллов. В гостевых поединках у «Брайтона» до поражения от «Ноттингем Форест» было две победы подряд.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 1:1. Из последних пяти противостояний «Брайтон» выиграл два. В остальных поединках команды победителя не выявили.

«Саутгемптон» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,75 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,62 гола за матч.

Возможные составы

«Саутгемптон»: Ремсдейл, Вуд-Гордон, Беднарек, Бри, Фернандеш, Веллингтон, Уокер-Питерс, Арибо, Смоллбоун, Сулемана, Онуачу.

«Брайтон»: Вербрюгген, Лэмпти, Минте, Уэбстер, ван Хекке, Велтман, Митома, Хиншелвуд, Балеба, Рюттер, Уэлбек.

Прогноз

«Саутгемптон» забивает мало, но стабильно. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.