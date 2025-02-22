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Саутгемптон
22.02.2025 17:00 - : -
Брайтон
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Англия
22 февраля 2025, 01:58 |
199
0

Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 февраля в 17:00 по Киеву

22 февраля 2025, 01:58 |
199
0
Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Саутгемптон

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Саутгемптон

«Саутгемптон» прочно засел на последней строчке турнирной таблицы. Команда набрала всего 9 очков, и от спасительного 17 места «Саутгемптон» отстает уже на 10 баллов. У команды худшая атака в АПЛ – всего 19 забитых мячей. Оборона тоже наихудшая. За 25 матчей «Саутгемптон» пропустил 57 раз. У команды продолжается серия поражений в домашних матчах. В предыдущем туре «Саутгемптон» на своем поле проиграл «Борнмуту» (1:3).

Брайтон

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в середине января, у «Борнмута» случился спад. Команда поиграла набиравшему ход «Эвертону» (0:1), а затем была катастрофа в матче с «Ноттингем Форест» (0:7). «Брайтону» удалось частично реабилитироваться в прошлом туре, обыграв «Челси» со счетом 3:0. В турнирной таблице команда занимает десятое место, набрав 37 очков. Впрочем, до зоны еврокубков не так уж и много – всего шесть баллов. В гостевых поединках у «Брайтона» до поражения от «Ноттингем Форест» было две победы подряд.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 1:1. Из последних пяти противостояний «Брайтон» выиграл два. В остальных поединках команды победителя не выявили.

«Саутгемптон» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,75 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,62 гола за матч.

Возможные составы

  • «Саутгемптон»: Ремсдейл, Вуд-Гордон, Беднарек, Бри, Фернандеш, Веллингтон, Уокер-Питерс, Арибо, Смоллбоун, Сулемана, Онуачу.
  • «Брайтон»: Вербрюгген, Лэмпти, Минте, Уэбстер, ван Хекке, Велтман, Митома, Хиншелвуд, Балеба, Рюттер, Уэлбек.

Прогноз

«Саутгемптон» забивает мало, но стабильно. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
22 февраля 2025 -
17:00
Брайтон
Забьют обе команды 1,64 Сделать ставку
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Саутгемптон Брайтон прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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