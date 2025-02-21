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Премьер-лига
Ингулец
22.02.2025 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:06
24
0

Ингулец – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

21 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 21 февраля 2025, 23:06
24
0
Ингулец – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 22 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Полесье». Номинально домашний матч для петровской команды пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 15:30.

«Ингулец» замыкает турнирную таблицу украинского чемпионата и во второй половине сезона будет пытаться сохранить прописку в УПЛ. От ближайшей команды в таблице («Оболонь») петровцев отделяют пять очков. «Полесье» на зимний перерыв ушло на пятой позиции. Цель житомирян – борьба за попадание в еврокубковую зону. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись результативными ударами в первом тайме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
22 февраля 2025 -
15:30
Полесье
Тотал голов больше 2.5 1.81 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Ингулец - Полесье текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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