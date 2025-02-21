Ингулец – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 22 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Полесье». Номинально домашний матч для петровской команды пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 15:30.
«Ингулец» замыкает турнирную таблицу украинского чемпионата и во второй половине сезона будет пытаться сохранить прописку в УПЛ. От ближайшей команды в таблице («Оболонь») петровцев отделяют пять очков. «Полесье» на зимний перерыв ушло на пятой позиции. Цель житомирян – борьба за попадание в еврокубковую зону. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись результативными ударами в первом тайме.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
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