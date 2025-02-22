Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец
Житомирская команда с победы начала вторую часть сезона
В поединке 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретились петровский «Ингулец» и житомирское «Полесье».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Ингулец» – «Полесье» – 0:1
Гол: Батиста (63)
Предупреждения: Бенедюк (68) – Майсурадзе (17), Сарапий (57)
«Ингулец»: Паламарчук, Бенедюк (Сидоренко, 83), Катрич, Малыш, Жовтенко, Лосенко (Фарасеенко, 75), Пятов (Скороход, 83), Сад (Кисленко, 75), Волохатый, Могильный (Гаджук, 75)
«Полесье»: Волынец, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес (Пайшао, 84), Андриевский (Мельниченко, 73), Йосефи (Назаренко, 62), Гуцуляк (Гонсалвеш, 84), Крушинский, Батиста (Леднев, 73)
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Центральный городской стадион (Житомир)
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