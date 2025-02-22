Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец
Премьер-лига
Ингулец
22.02.2025 15:30 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 17:18 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:22
1120
2

Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец

Житомирская команда с победы начала вторую часть сезона

22 февраля 2025, 17:18 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:22
1120
2
Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец
ФК Полесье

В поединке 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретились петровский «Ингулец» и житомирское «Полесье».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Ингулец» – «Полесье» – 0:1

Гол: Батиста (63)

Предупреждения: Бенедюк (68) – Майсурадзе (17), Сарапий (57)

«Ингулец»: Паламарчук, Бенедюк (Сидоренко, 83), Катрич, Малыш, Жовтенко, Лосенко (Фарасеенко, 75), Пятов (Скороход, 83), Сад (Кисленко, 75), Волохатый, Могильный (Гаджук, 75)

«Полесье»: Волынец, Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес (Пайшао, 84), Андриевский (Мельниченко, 73), Йосефи (Назаренко, 62), Гуцуляк (Гонсалвеш, 84), Крушинский, Батиста (Леднев, 73)

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Центральный городской стадион (Житомир)

ИНГУЛЕЦ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда
«Вратари – особая футбольная каста». Вернидуб – об ошибке Маханькова
Кривбасс – Верес – 0:3. Видео голов и обзор матча УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Ингулец - Полесье отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Биатлон | 22 февраля 2025, 14:13 19
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ
Удивить не удалось. Сборная Украины финишировала 11-й в женской эстафете ЧМ

Команда использовала 14 запасных патронов

Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Бокс | 21 февраля 2025, 20:37 0
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера

Александр и в дальнейшем хочет боя с Дюбуа

Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Футбол | 21.02.2025, 20:58
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22.02.2025, 09:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.02.2025, 16:55
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Strontium
Фантастика!   В августе тут же     было  1:1
Ответить
0
Remark
Коробці передач не місце в УПЛ!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 4
Биатлон
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
22.02.2025, 02:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем