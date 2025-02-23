Имад АШУР: «Было много борьбы, потому что Ингульцу терять нечего»

22 февраля состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Полесье» на выезде с минимальным счетом одолело «Ингулец».

Главный тренер житомирского клуба Имад Ашур прокомментировал успех своих подопечных:

– Довольно тяжелая игра, это потому, что она первая в новом году, или потому что это «Ингулец», с такими командами всегда тяжело?

– Думаю, это совокупность факторов. Первая игра, давление которой никуда не девается, ожидание, желание, но, в первую очередь, это соперник. Сегодня нужно отдать должное, что они делали все, чтобы навязывать вязкую игру. В некоторых эпизодах матча им это удавалось, то есть было достаточно много борьбы. Было много моментов, где мы должны принимать лучшие решения, чтобы делать больше обострений и возможностей для завершения. Но соперник делал все, чтобы этого не было.

В перерыве определенные детали проговорили, во втором тайме, думаю, была более цельная игра, но, несмотря на это, соперник делал все возможное. Я думаю, что «Ингульцу» точно терять нечего, и они сильно проводят абсолютно каждый матч. Конечно, всем надо адаптироваться к погодным условиям. Новички, я думаю, если спросить каждого, то они все храбрые и говорили, что проблем не будет. Но к этому нужно привыкать, даже сейчас насквозь пробирает немного.

– Как вообще игра новичков? Ясно, что можно выделить гол Батисты, но тем не менее.

– Рад за Факундо, по такой игре он навязывал борьбу один в один против защитника, были эпизоды, где выигрывал ее. Рад за него, что он нашел свою возможность, потому что в первую очередь нам нужен тот нападающий, который будет создавать эпизод для себя, который будет отзываться на прострелы партнеров и завершать их. Нападающий, который будет целостно смотреться в контексте игры, которую мы хотим строить.

Томеру сейчас больше всего из трех вышедших в первом тайме новичков нужно адаптироваться к динамике, к требованиям чемпионата. «Ингулец» сегодня навязывал очень существенно борьбу, и ты не можешь позволить себе неидеальную с точки зрения техники, исполнения и силы передачу, к этому надо адаптироваться. А так, в общем-то, у него был момент, он его не завершил. Учитывая, что это было в начале игры, а по такой игре один достаточно быстро забитый гол может что-то изменить с точки зрения того, как она будет развиваться.

Андриевскому, который сегодня вышел в старте адаптироваться к нашему чемпионату, точно не надо. Сегодня провел достаточно качественную игру. Есть еще достаточно пространства для улучшения взаимодействия между собой, но это вопрос времени. Андре сегодня вышел, сильно огромных ожиданий не было, посмотрим, сколько времени он будет получать в дальнейшем.

– Классно вошел в игру Назаренко, добавил немного драйва, отдал ассист Батисте.

– Саша сейчас, после болезни, ищет свою оптимальную форму, но получился очень точно. Могу ошибаться, но и Крушинский отдал отличную передачу, и Саша очень точно отдал передачу, главное, что вовремя. Батиста отозвался, атака действительно хороша, таких достаточно быстрых и ритмичных атак, нам бы хотелось гораздо больше, но вы же понимаете, что соперник этого не хочет точно. Это был эпизод, который повлиял на игру. Когда создаются подобные эпизоды, не завершающиеся взятием ворот или обострением, о них быстро забывают.

Сегодня были еще неплохие возможности, досадно, что не реализовали свое. Допускаю, что у всех были ожидания, что сейчас будет что-то невероятное, но это футбол. Я думаю, что сегодня, учитывая, что только вернулись и учитывая, что возвращения иногда не бывают такими, как все ожидают, это исторически можно посмотреть, что определенные результаты бывают неожиданными. Сегодня мы можем радоваться победе учитывая результаты наших конкурентов. Думаю, сегодня, в первую очередь, важно то, что одержали победу, 3 очка.