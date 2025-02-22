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Премьер-лига
Ингулец
22.02.2025 15:30 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Украины
22 февраля 2025, 17:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:03
541
0

Ингулец – Полесье – 1:0. С голом новичка. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча чемпионата Украины

22 февраля 2025, 17:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:03
541
0
Ингулец – Полесье – 1:0. С голом новичка. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

22 февраля в 15:30 продолжился первый тура УПЛ после возобновления чемпионата, а аутсайдер Ингулец принимает Полесье, которое значительно укрепилось во время зимнего трансферного окна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу новичка Факундо Батисты.

Чемпионат Украины. 18-й тур

Ингулец – Полесье 1:0
Гол: Батиста

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Ингулец - Полесье видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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