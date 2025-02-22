Чемпионат Украины22 февраля 2025, 17:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:03
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Ингулец – Полесье – 1:0. С голом новичка. Видео голов и обзор матча
Фрагменты матча чемпионата Украины
22 февраля 2025, 17:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:03
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22 февраля в 15:30 продолжился первый тура УПЛ после возобновления чемпионата, а аутсайдер Ингулец принимает Полесье, которое значительно укрепилось во время зимнего трансферного окна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу новичка Факундо Батисты.
Чемпионат Украины. 18-й тур
Ингулец – Полесье 1:0
Гол: Батиста
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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