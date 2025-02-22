Ингулец – Полесье – 1:0. С голом новичка. Видео голов и обзор матча

22 февраля в 15:30 продолжился первый тура УПЛ после возобновления чемпионата, а аутсайдер Ингулец принимает Полесье, которое значительно укрепилось во время зимнего трансферного окна.

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Хозяева выиграли со счетом 1:0 благодаря голу новичка Факундо Батисты.

Чемпионат Украины. 18-й тур

Ингулец – Полесье 1:0

Гол: Батиста