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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 22:50 |
102
0

Ингулец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Аутсайдер сыграет домашний поединок в гостях

21 февраля 2025, 22:50 |
102
0
Ингулец – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Полесье

В восемнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 22 февраля, в Житомире встретятся «Ингулец» и «Полесье». Хозяева поля завершили первую часть сезона на последнем месте и будут играть против «волков», которые занимают 5 место.

Ингулец

Первый круг для старого нового участника УПЛ стал настоящей катастрофой: 9 очков, последняя строчка в турнирной таблице и к этому худшая защита в чемпионате (31 пропущенный мяч). Помимо неудовлетворительных результатов, плохой новостью для команды из Петрово стало то, что остаток сезона им придется играть на другом поле (в Кривом Роге), или снова продолжать свою выездную серию.

К тому же, петровцы единственная команда в УПЛ, которая проводила тренировочные сборы в Украине, сыграв два поединка, где подопечные Василия Кобина победили «Колос» и проиграли «Металлисту 1925». Кроме того, президент клуба Александр Поворознюк из-за неудовлетворительных результатов решил финансово наказать своих игроков, заявив, что если они смогут улучшить турнирное положение, то остальную сумму получат весной.

И усилившись игроками из низших дивизионов (в команду перешли Андрей Меленчук из «Реал Фармы», Виталий Фарасеенко из «Буковины», Александр Дихтярук из «Кремня», Александр Жовтенко из «Мариуполя» и Виталий Катрич из юношеской команды «Карпат»), «Ингулец» готовится к игре с «Полесьям», в матче с которым петровцы добыли первое очко в текущем сезоне.

Полесье

Начиная с ноября, команда Ашура попала в так называемый кризис, где «волкам» 6 матчей не удавалось одержать победу. Однако в заключительном туре осенней части сезона «Полесье» на последних минутах вырвало викторию у «Шахтера» и ушло зимовать на пятой строчке в таблице УПЛ.

Во время зимнего антракта «Полесье» покинул перешедший в МЛС Артем Смоляков. В свою очередь, стаю «волков» усилили Александр Андриевский, полноценным игроком команды стал Максим Мельниченко и целый отряд иностранцев. В частности, это уругвайский форвард Факундо Батиста, албанский защитник Анди Хадрой, португальский вингер Андре Гонсалвеш, и два представителя Израиля — Томер Йосефи и Офек Битон.

И в первом матче весенней части сезона «волки» будут играть номинально гостевой поединок на домашней арене против «Ингульца», который в первом круге не позволил «Полесью» взять 3 очка.

Матч против «Ингульца» пропустит дисквалифицированный Венделл. Зато в общую группу после травмы вернулся Даниил Бескоровайный.

Статистика встреч

Между собой команды провели всего один матч, который в начале этого сезона УПЛ завершился ничьей 1:1. На гол Александра Назаренко «Ингулец» ответил точным удар уже экс-игрока клуба Владимира Виливальда.

Прогноз на противостояние

Команды провели между собой только 1 игру, где «Полесье», будучи явным фаворитом, потеряло очки с аутсайдером УПЛ. Поэтому «волки», неплохо усилившись на трансферном рынке, попытаются одновременно одержать викторию и зацепиться за зону еврокубков. Учитывая принципиальность этой игры для житомирян и для петровцев, и тот факт, что обеим коллективам нужны эти 3 очка, то нашим прогнозом будет тотал голов больше 2,5.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Малыш, Жовтенко, Мисик, Волохатый, Лосенко, Пятов, Сад, Меленчук, Могильный

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Хадрой, Мельниченко, Бабенко, Андриевский, Назаренко, Гуцуляк, Батиста

Прогноз Sport.ua
Ингулец
22 февраля 2025 -
15:30
Полесье
ТБ 2.5 1.83 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец - Полесье прогнозы Ингулец
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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