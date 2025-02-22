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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 03:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 03:24
34
0

ФОТО. Шахтер провел заключительную тренировку на сборах в Турции

На юге Турции горняки базировались полтора месяца

22 февраля 2025, 03:05 | Обновлено 22 февраля 2025, 03:24
34
0
ФОТО. Шахтер провел заключительную тренировку на сборах в Турции
ФК Шахтер

Пятница, 21 февраля, стала для футболистов «Шахтера» заключительным тренировочным днем ​​на зимнем сборе в Белеке. На турецком юге команда базировалась более полутора месяцев, последовательно готовясь сначала к матчам Лиги чемпионов, а теперь – ко второй части сезона в УПЛ.

Подопечные Марино Пушича провели стандартную сессию, которая началась с посещения фитнес-центра, а продолжилась работой на футбольном поле. После разминки и упражнений на удержание мяча «оранжево-черные» большую часть занятия посвятили отработке тактических аспектов, а в заключение сыграли мини-турнир тремя командами.

22 февраля «горняков» ждет долгожданное возвращение в Украину. В понедельник, 24 февраля, в 18:00 в 18-м туре УПЛ «Шахтер» будет принимать «Левый Берег», игра состоится на «Арене Львов».

ФОТО. Шахтер провел заключительную тренировку на сборах в Турции

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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