Испания22 февраля 2025, 00:21 |
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Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Тибо выбрал лучших стражей ворот
22 февраля 2025, 00:21 |
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Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал трех лучших голкиперов в футболе в настоящее время. Куртуа не вспомнил о своем одноклубнике украинце Андрее Лунине.
«Три лучших вратаря в футболе, не считая меня? Мне нравится Алиссон, Майк Меньян. И также Ян Облак, он снова показывает высокий уровень игры в этом сезоне», – сказал Куртуа.
Ранее бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа описал работу с известными тренерами в своей карьере и вспомнил, как на него кричал Антонио Конте.
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