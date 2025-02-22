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  4. Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Испания
22 февраля 2025, 00:21 |
532
1

Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?

Тибо выбрал лучших стражей ворот

22 февраля 2025, 00:21 |
532
1
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал трех лучших голкиперов в футболе в настоящее время. Куртуа не вспомнил о своем одноклубнике украинце Андрее Лунине.

«Три лучших вратаря в футболе, не считая меня? Мне нравится Алиссон, Майк Меньян. И также Ян Облак, он снова показывает высокий уровень игры в этом сезоне», – сказал Куртуа.

Ранее бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа описал работу с известными тренерами в своей карьере и вспомнил, как на него кричал Антонио Конте.

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Алиссон Майк Меньян Тибо Куртуа Ян Облак Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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