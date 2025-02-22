Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа назвал трех лучших голкиперов в футболе в настоящее время. Куртуа не вспомнил о своем одноклубнике украинце Андрее Лунине.

«Три лучших вратаря в футболе, не считая меня? Мне нравится Алиссон, Майк Меньян. И также Ян Облак, он снова показывает высокий уровень игры в этом сезоне», – сказал Куртуа.

Ранее бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа описал работу с известными тренерами в своей карьере и вспомнил, как на него кричал Антонио Конте.