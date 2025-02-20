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  4. Тибо КУРТУА: «Он просто кричал как сумасшедший»
Испания
20 февраля 2025, 00:31 |
1111
0

Тибо КУРТУА: «Он просто кричал как сумасшедший»

Бельгиец описал работу с известными тренерами

20 февраля 2025, 00:31 |
1111
0
Тибо КУРТУА: «Он просто кричал как сумасшедший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа описал работу с известными тренерами в своей карьере.

«У меня были такие тренеры, как Антонио Конте, который кричал, как сумасшедшие. Но у каждого свой характер. Я думаю, что Зинедин Зидан был более спокойным... Карло Анчелотти также более спокойный, но есть моменты, когда он срывается.

Но мне это нравится, потому что я сторонник того, чтобы был баланс между тем, чтобы быть спокойным и в нужный момент разозлиться. Именно тогда твои слова имеют влияние», – сказал Куртуа.

Ранее Куртуа подтвердил, что после ухода из сборной Бельгии тренера Доменико Тедеско, с которым игрок имел конфликт, он готов вернуться в национальную команду.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Антонио Конте Карло Анчелотти Зинедин Зидан
Дмитрий Олейник Источник: 90min
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