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  4. Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Лига наций
30 января 2025, 18:11 |
423
0

Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»

У вратаря был конфликт с прошлым тренером

30 января 2025, 18:11 |
423
0
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь Реала Тибо Куртуа подтвердил, что после ухода из сборной Бельгии тренера Доменико Тедеско, с которым у игрока был конфликт, он готов вернуться в национальную команду.

«Как оказалось, я был прав по поводу Тедеско, но не хочу об этом уже говорить. Моя цель – сыграть на ЧМ-2026, я хочу этого. Вернуться в сборную в матче против Украины в марте? Решать тренеру».

«Я общался с Руди Гарсией, но посмотрим, вызовет ли он меня», – сказал Куртуа.

В марте Бельгия сыграет против Украины в матчах плей-офф Лиги наций.

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Тибо Куртуа Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник
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Lulinnha
Пора Лунину подготовить ложечку мельдония этому товарищу...
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