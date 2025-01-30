Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
У вратаря был конфликт с прошлым тренером
Вратарь Реала Тибо Куртуа подтвердил, что после ухода из сборной Бельгии тренера Доменико Тедеско, с которым у игрока был конфликт, он готов вернуться в национальную команду.
«Как оказалось, я был прав по поводу Тедеско, но не хочу об этом уже говорить. Моя цель – сыграть на ЧМ-2026, я хочу этого. Вернуться в сборную в матче против Украины в марте? Решать тренеру».
«Я общался с Руди Гарсией, но посмотрим, вызовет ли он меня», – сказал Куртуа.
В марте Бельгия сыграет против Украины в матчах плей-офф Лиги наций.
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