Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»

Вратарь Реала Тибо Куртуа подтвердил, что после ухода из сборной Бельгии тренера Доменико Тедеско, с которым у игрока был конфликт, он готов вернуться в национальную команду.

«Как оказалось, я был прав по поводу Тедеско, но не хочу об этом уже говорить. Моя цель – сыграть на ЧМ-2026, я хочу этого. Вернуться в сборную в матче против Украины в марте? Решать тренеру».

«Я общался с Руди Гарсией, но посмотрим, вызовет ли он меня», – сказал Куртуа.

В марте Бельгия сыграет против Украины в матчах плей-офф Лиги наций.