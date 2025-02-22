ВИДЕО. Харатин добил Кривбасс, забив первый гол за Верес

Криворожский «Кривбасс» играет против ровенского «Вереса» в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч проходит на стадионе «Авангард» в Ровно.

Верес дважды забил в первой половине номинально выездной игры УПЛ, которая проходит в Ровно. Подопечные Олега Шандрука забили усилиями Владислава Шарая, который подкараулил ошибку Владимира Маханькова, и Николай Гайдучик, удвоивший преимущество «волков».

Во втором тайме подопечные Олега Шандрука довели счет до разгромного. Валерий Кучеров навесил в штрафную «Кривбасса», где самым ловким оказался Игорь Харатин, забивший дебютный гол за ровенчан.

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В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 матчей. «Кривбасс» идет четвертым с 31 баллами после 16 игр.

ВИДЕО. Харатин забил дебютный матч за Верес, шокировав Вернидуба.