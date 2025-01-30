Ассист Яремчука. Олимпиакос разгромил Карабах с Кащуком в Лиге Европы

30 января состоялся матч 8-го тура Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Карабахом».

Игра прошла на стадионе «Георгиоса Караискакиса» в Пирее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма нападающий хозяев Аюб Эль-Кааби отметился дублем. В конце матча защитник «Олимпиакоса» Жулиен Бьянкон забил третий гол своей команды с передачи украинца Романа Яремчука.

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук появился на поле на 77-й минуте и отдал голевую передачу, а украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук вышел на замену на 72-й минуте и не отличился забитыми мячами.

В турнирной таблице «Олимпиакос» занял седьмое место с 15 очками. «Карабах» набрал 3 пункта и занял 36-ю позицию.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Олимпиакос – Карабах – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine