Ассист Яремчука. Олимпиакос разгромил Карабах с Кащуком в Лиге Европы
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу греческого коллектива
30 января состоялся матч 8-го тура Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Карабахом».
Игра прошла на стадионе «Георгиоса Караискакиса» в Пирее.
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В начале второго тайма нападающий хозяев Аюб Эль-Кааби отметился дублем. В конце матча защитник «Олимпиакоса» Жулиен Бьянкон забил третий гол своей команды с передачи украинца Романа Яремчука.
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук появился на поле на 77-й минуте и отдал голевую передачу, а украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук вышел на замену на 72-й минуте и не отличился забитыми мячами.
В турнирной таблице «Олимпиакос» занял седьмое место с 15 очками. «Карабах» набрал 3 пункта и занял 36-ю позицию.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Олимпиакос – Карабах – 3:0
Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89
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