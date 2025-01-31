Олимпиакос – Карабах – 3:0. Результативное появление Яремчука. Видеообзор

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Олимпиакосом» и азербайджанским «Карабахом».

Матч принимал стадион Караискакис в Греции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Хозяева поля победили азербайджанский коллектив со счетом 3:0.

Украинский нападающий хозяев поля Роман Яремчук появился на поле на 77-й минуте и отличился голевой передачей. Украинский вингер гостей Алексей Кащук появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился.

Лига Европы. 8-й тур.

Олимпиакос – Карабах – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89

Видеообзор матча: