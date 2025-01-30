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Лига Европы
30 января 2025, 23:33 |
46
0

ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед удвоил преимущество в игру с ФКСБ

Забитым мячом отметился Кобби Мейну

30 января 2025, 23:33 |
46
0
ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед удвоил преимущество в игру с ФКСБ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте Кобби Мейну забил второй гол своей команды.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Далот, 60, Мэйну, 69

ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед удвоил преимущество в игру с ФКСБ

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Манчестер Юнайтед Лига Европы ФКСБ (Стяуа) Бухарест видео голов и обзор Диогу Далот Кобби Мейну
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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