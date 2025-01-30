Лига Европы30 января 2025, 23:33 |
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ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед удвоил преимущество в игру с ФКСБ
Забитым мячом отметился Кобби Мейну
30 января 2025, 23:33 |
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30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 69-й минуте Кобби Мейну забил второй гол своей команды.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Далот, 60, Мэйну, 69
ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед удвоил преимущество в игру с ФКСБ
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