30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит национальном стадионе в Бухаресте.

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На 69-й минуте Кобби Мейну забил второй гол своей команды.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Далот, 60, Мэйну, 69

ВИДЕО. Как Манчестер Юнайтед удвоил преимущество в игру с ФКСБ