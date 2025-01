Победительница Уимблдона-2023 в Аделаиде выиграла первый матч за 6 месяцев

Бывшая шестая ракетка мира Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 39) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала чешка в трех сетах переиграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 30) за 2 часа и 44 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Анастасия Павлюченвова – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 7:6 (7:4), 2:6

Это была четвертая встреча соперниц. Вондроушова выиграла третье очное противостояние.

Для Маркеты эта победа стала первой с 17 июня 2024 года. Также чешка провела первый матч со 2 июля, когда проиграла Джессике Бузас Манейро на старте Уимблдона. В конце августа чешка заявила, что перенесла операцию на левом плече и с тех пор восстанавливалась и готовилась к возвращению в Тур.

Во 2-м раунде пятисотника в Аделаиде Вондроушова сыграет против победительницы матча Катерина Синякова (Чехия, WTA 46) – Диана Шнайдер (WTA 13).

Лучшее достижение Маркеты – титул Уимблдона в 2023 году. На ее счету также 2 трофея на уровне WTA.

