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Англия
13 марта 2025, 21:19 |
30
0

Ливерпуль – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 16 марта в 18:30 по Киеву

13 марта 2025, 21:19 |
30
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FA

В воскресенье, 16 марта, состоится финал Кубка английской лиги по футболу 2024/25, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Ньюкасл
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Трансляция матча В эфире

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Ливерпуль Ньюкасл смотреть онлайн Ливерпуль - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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