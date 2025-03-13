Англия13 марта 2025, 21:19 |
30
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 16 марта в 18:30 по Киеву
13 марта 2025, 21:19 |
30
0
В воскресенье, 16 марта, состоится финал Кубка английской лиги по футболу 2024/25, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – НьюкаслСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 марта 2025, 12:44 29
Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко предлагает коротко пройтись по основным фактам карьеры вингера
Футбол | 13 марта 2025, 01:49 0
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Бокс | 13.03.2025, 08:59
Футбол | 13.03.2025, 07:50
Футбол | 13.03.2025, 19:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.03.2025, 08:24 8
12.03.2025, 09:00 3
13.03.2025, 00:47 29
12.03.2025, 07:50 7
12.03.2025, 22:11 7
12.03.2025, 16:17 5
12.03.2025, 07:38 8
12.03.2025, 16:19 4