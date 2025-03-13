Ливерпуль – Ньюкасл. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 марта, состоится финал Кубка английской лиги по футболу 2024/25, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция