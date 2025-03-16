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Кубок Английской лиги
Ливерпуль
16.03.2025 18:30 - : -
Ньюкасл
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Кубок английской лиги
16 марта 2025, 03:09 | Обновлено 16 марта 2025, 03:11
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Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал

Решающий поединок Кубка лиги Англии состоится 16 марта и начнется в 18:30 по Киеву

16 марта 2025, 03:09 | Обновлено 16 марта 2025, 03:11
40
0
Ливерпуль – Ньюкасл. Прогноз и анонс на финал
Коллаж Sport.ua

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16 марта в финале Кубка английской лиги, на легендарном «Уэмбли», трофей между собой разыграют Ливерпуль и Ньюкасл. Битва начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» выдают неплохой сезон, если говорить о внутренней арене, да рано вылетели из Кубка Англии, но это еще простительно. Самое главное, что в АПЛ Ливерпуль лидирует с отрывом 15 очков, у главного преследователя Арсенала есть игра в запасе. Команда действительно играет хорошо, но и конкуренты крайне часто теряют очки.

Болезненным для подопечных Арне Слота стал вылет из Лиги Чемпионов в 1/8 финала на этой неделе, они проиграли дома ПСЖ – 0:1, но перед этим выиграли 1:0 в гостях, все в итоге решилось в серии пенальти, где парижане оказались точнее.

Сейчас у команды есть возможность взять первый трофей под руководством Арне Слота, а учитывая, что чемпионство практически в кармане, трофеев за сезон может быть два. Даже с учетом драмы в Лиге Чемпионов, психологически футболисты не должны быть подавлены. Не смогут сыграть в этом финале Александер-Арнольд, Бредли, Гомес, Мортон и Конате.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл

В этом сезоне Ньюкасл пытался везде успеть на внутренней арене, выход в финал Кубка английской лиги можно считать хорошим результатом, однако, это будет в истории, только если взять трофей.

В чемпионате «сороки» идут шестыми, причем остаются шансы на топ-4, отставание от первого квартета составляет всего два очка. Пробиться в зону Лиги Чемпионов будет сложно, так как придется конкурировать с такими сильными клубами как: Манчестер Сити, Челси, Брайтон, Астон Вилла, все будет зависеть от концовки.

В последнем туре удалось обыграть на выезде Вест Хэм со счетом 1:0, данная победа стала второй в трех противостояниях. Не смогут помочь партнерам в предстоящей битве: Ботман, Гордон, Холл и Ласселс.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В очных противостояниях большим преимуществом болеет Ливерпуль, который не проигрывает в 17 играх кряду, а это почти 10 лет. Команды пересекались дважды в текущем сезоне, Ньюкасл устоял на своем поле – 3:3, а вот в гостях уступил 0:2.

Прогноз

Хоть Кубок английской лиги не всеми воспринимается всерьез, выиграть его престижно, так что мотивация у финалистов будет максимальной. Сразу отбрасываем фактор своей арены, Ливерпуль просто первый в протоколе, а играют в Лондоне

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуль – 1,75, ничья – 4,08, победа Ньюкасла – 4,49. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду напряженного матча, в котором Ливерпуль действительно фаворит, поскольку на кону трофей, результативного футбола я не жду. Рискну сделать ставку на чистую победу «мерсисайдцев».

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
16 марта 2025 -
18:30
Ньюкасл
Победа Ливерпуля 1.75 Сделать ставку
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Ливерпуль Ньюкасл Ливерпуль - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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